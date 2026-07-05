Венс дав стратегічну пораду Україні, як вести війну проти РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс порадив Україні не поспішати з масштабними контрнаступальними операціями у війні проти Росії, а натомість робити ставку на оборону та виснаження держави-агресорки ударами безпілотників.

Про це він заявив в інтерв’ю британському виданню The Sunday Times.

За словами Венса, адміністрація президента Дональд Трамп вважає нинішню оборонну стратегію України більш ефективною, ніж спроби швидкого контрнаступу.

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«Українці, поки ми ведемо переговори, повинні просто займати максимально оборонну позицію. Такий підхід приніс набагато більше результатів, тому що оборонятися легше, ніж наступати. Це дозволило українцям трохи більше використати свою тактичну перевагу», — наголосив віцепрезидент США.

Венс також висловив переконання, що подальші наступальні дії Росії втрачають ефективність, оскільки окупаційні війська зазнають значних втрат заради мінімальних територіальних здобутків.

«Росіяни зараз перебувають у такому становищі, коли вигода, яку вони можуть отримати завдяки продовженню наступальних операцій, зникаюче мала — і наближається до нуля. Це цілком може створити простір, необхідний нам для завершення цієї справи», — заявив він.

Віцепрезидент додав, що уважно вивчав перебіг російсько-української війни та дійшов висновку, що армія РФ платить надзвичайно високу ціну за кожен захоплений квадратний кілометр території.

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Крім того, Венс назвав одним із головних досягнень адміністрації Трампа припинення прямого фінансування України з боку США та перекладання більшої частини фінансового навантаження на європейських союзників.

Нагадаємо, після недавньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом український президент Володимир Зеленський заявив про «реальну перспективу завершити війну».

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