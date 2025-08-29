- Дата публікації
Венс готовий зайняти місце Трампа у разі "страшної трагедії"
Американський віцепрезидент запевнив, що за останні 200 днів я отримав багато хорошого практичного досвіду.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що готовий зайняти місце Дональда Трампа у разі «страшної трагедії», маючи на увазі його раптову смерть. Як відомо, 78-річний Трамп є найстаршим політиком, яка коли-небудь складав присягу як президент Сполучених Штатів.
Про свою готовність замінити Трампа Венс сказав в ексклюзивному інтерв’ю USA TODAY, відповідаючи на запитання, чи готовий він взяти на себе роль головнокомандувача.
«За останні 200 днів я отримав багато хорошого практичного досвіду… Якщо, не дай Боже, станеться страшна трагедія, я не можу уявити кращої практики, ніж та, що я отримав за останні 200 днів», — сказав він.
При цьому Венс заспокійливо додав, що президент Трамп має неймовірно міцне здоров’я і в нього «неймовірна енергія».
«Президент у неймовірно гарній формі, у нього приголомшлива енергія. Хоча більшість людей, які працюють поруч із президентом США, молодші за нього, … саме він — останній, хто лягає спати, останній, хто дзвонить по телефону вночі, і перший, хто прокидається і робить дзвінки вранці…» — похвалив свого шефа 41-річний віцепрезидент США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно з’явився на публіці з товстим шаром тонального крему на руці, спровокувавши обговорення стану його здоров’я.