Венс несподівано відзначив роль Трампа й Орбана у війні в Україні: що заявив

Найбільший внесок у зусилля щодо припинення війни між Росією та Україною зробили Дональд Трамп та Віктор Орбан. Таку думку висловив віцепрезидент США Джей Ді Венс, наголосивши на важливості дипломатичного підходу обох лідерів.

Про це Венс заявив у вівторок, 7 квітня, під час офіційного візиту до Будапешта та зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, передає Clash Report.

Джей Ді Венс наголосив, що конфлікту можна було б уникнути за іншого керівництва в США, проте наразі головним інструментом залишається діалог.

«І ми чули так багато розмов у європейських столицях про необхідність припинити війну між Росією та Україною. Ми, безумовно, з цим погоджуємося. Ця війна ніколи б не почалася, якби чотири роки тому президентом був Дональд Трамп. Але тепер, коли вона вже почалася, мабуть, двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб насправді покласти край цьому руйнівному конфлікту, стали Дональд Трамп та Віктор Орбан з Угорщини», — сказав він.

Венс додав, що ефективність обох політиків зумовлена їхнім прагненням зрозуміти інтереси обох сторін. За його словами, політики досягли цього завдяки дипломатичним зусиллям та постійному діалогу. Віцепрезидент США підкреслив, що Трамп та Орбан намагалися зрозуміти потреби як української, так і російської сторін, щоб знайти шлях до завершення війни.

«Ми будемо й надалі брати участь у цьому процесі, але я вважаю, що це свідчить про народ Угорщини: ви країна з 10 мільйонами населення, але, повірте, я був присутній на всіх засіданнях і брав участь у всіх телефонних розмовах», — зауважив Венс.

Нагадаємо, літак віцепрезидента США приземлився в Будапешті 7 квітня, де його зустрів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Голова МЗС назвав цей візит «історичним».

Також Угорщина планує укласти угоду про закупівлю нафти у Сполучених Штатів. Підписання відбудеться під час візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса до Будапешта, лише за кілька днів до загальних виборів у країні.