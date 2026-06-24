Венс осоромився у присутності вагітної дружини через незграбний жест: відео

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився в центрі обговорень у соцмережах після незграбного жесту під час спільного ефіру з дружиною Ушею Венс, яка нині чекає на четверту дитину.

На це звернуло увагу видання The Daily Beast.

Подружжя взяло участь у спеціальному випуску програми Storytime with the Second Lady («Історії від другої леді»), присвяченому Дню батька. Представляючи чоловіка, Уша Венс розповіла, що він регулярно читає книжки їхнім трьом дітям.

Реклама

«Сьогоднішній особливий читач — це мій чоловік, віцепрезидент США Джей Ді Венс. Дякую, що приєднався до нас сьогодні, любий», — сказала друга леді.

У відповідь Венс зазначив: «Звісно, приємно тебе бачити», після чого двічі поплескав дружину по коліну. Саме цей момент швидко став вірусним у Мережі та викликав хвилю коментарів щодо неприродної взаємодії між подружжям.

Політична інфлюенсерка MamaSissieSays написала в соцмережі X: «За все своє життя я жодного разу не бачила, щоб чоловік отак ляскав по коліну. Мене ніхто не переконає, що ці люди взагалі знають, яку каву замовляє кожен із них».

Політтехнолог Демократичної партії Майк Нелліс також розкритикував епізод: «Вираз обличчя Уші Венс, коли Джей Ді торкається її коліна — це справжній крик про допомогу, якщо я взагалі щось тямлю в людських емоціях».

Реклама

Своєю чергою опозиційний до руху MAGA блогер Джо Галліна назвав ролик «болісно незручним».

«Я бачив більше взаєморозуміння і хімії на переговорах щодо ядерної програми Ірану. Цей хлопець ніколи не стане президентом», — написав він.

Інший користувач соцмережі саркастично зауважив: «Ніщо так не свідчить про „щасливий шлюб“, як привітання власної дружини у стилі „ми щойно познайомилися“».

Як повідомляє The Daily Beast, команда віцепрезидента не надала оперативного коментаря щодо реакції, яку викликав вірусний фрагмент ефіру.

Реклама

Під час програми Венс також вкотре наголосив на своїй підтримці президента США Дональда Трампа на тлі посилення внутрішньої конкуренції за лідерство в русі MAGA напередодні президентських виборів 2028 року.

«Мені пощастило працювати під керівництвом президента, який покладає на мене велику відповідальність. Тож ми займаємося багатьма речами», — заявив він.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що наразі не ухвалив рішення щодо можливої участі у президентських виборах 2028 року.

Новини партнерів