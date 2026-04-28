Венс пішов проти Пентагону: що можуть приховувати від Трампа про війну з Іраном

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на закритих зустрічах ставив під сумнів те, як Міністерство оборони описує війну з Іраном. Зокрема, він цікавився, чи не применшує Пентагон масштаби скорочення запасів американських ракет.

Про це йдеться в матеріалі видання The Atlantic.

За даними двох високопоставлених чиновників адміністрації, Венс сумнівався в достовірності інформації, яку Пентагон надає щодо перебігу війни. Також він порушував питання доступності окремих ракетних систем у розмовах із президентом Дональдом Трампом.

Нестача боєприпасів може мати серйозні наслідки для США, оскільки ці самі запаси потрібні Вашингтону для можливого захисту Тайваню від Китаю, Південної Кореї від КНДР і Європи від Росії.

Що заявляє Пентагон

Міністр оборони Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн публічно говорили про значні запаси американської зброї. Вони також описували втрати іранських сил після восьми тижнів бойових дій як катастрофічні.

Водночас радники Венса кажуть, що віцепрезидент. намагається уникати особистих конфліктів у військовому кабінеті президента. Водночас частина його оточення вважає, що картина, яку подає Гегсет, надто позитивна і може вводити в оману.

Сам Венс у заяві сказав, що голова Пентагону «чудово впорюється зі своєю роботою». У Білому домі також зазначили, що віцепрезидент «ставить багато гострих запитань щодо стратегічного планування, як і всі члени команди президента з національної безпеки».

Що могло не збігатися з оптимістичними оцінками

Трамп повторював позитивні заяви керівництва Пентагону про війну, зокрема стверджував, що завдані США удари вже є перемогою, а запаси ключових видів озброєнь — «практично безмежні».

Однак джерела, знайомі з розвідданими, стверджують, що офіційні оцінки Пентагону можуть давати неповну картину.

За внутрішніми оцінками, Іран зберігає дві третини своїх військово-повітряних сил, основну частину ракетних комплексів і значну кількість малих швидкісних катерів, які можуть мінувати акваторії та перешкоджати судноплавству в Ормузькій протоці.

У березні Гегсет заявляв про «повний контроль» американських військових над повітряним простором Ірану. Але вже у квітні іранські сили збили американський винищувач, після чого США проводили інтенсивну рятувальну операцію.

Крім того, Тегеран, за даними джерел, щодня відновлює дедалі більше ракетних установок. Приблизно половина з них знову стала доступною після початкового двотижневого перемир’я.

Проблема з запасами США

Офіційні особи та зовнішні консультанти кажуть, що використання ключових видів озброєнь — зокрема перехоплювачів для захисту від іранських ракет, Tomahawk і Joint Air-to-Surface Standoff — призвело до серйозного дефіциту.

За оцінками Центру стратегічних і міжнародних досліджень, США вже могли витратити понад половину довоєнних запасів чотирьох ключових типів боєприпасів.

Ще до війни з Іраном ці запаси були виснажені через повільне виробництво та постачання боєприпасів Україні й Ізраїлю. Представники Пентагону раніше попереджали, що дефіцит може поставити під загрозу здатність США перемогти в потенційному конфлікті проти Росії або Китаю.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Гегсет та інші керівники оборонного відомства «послідовно надають президентові повну, неупереджену картину». Один з високопоставлених чиновників також сказав, що генерал Кейн був «точним, акуратним і всебічним» у своїх оцінках військових операцій.

Чому позиція Венса важлива

Венс скептично ставився до доцільності ударів по Ірану ще до початку війни. Трамп визнавав, що віцепрезидент був, «можливо, менш захоплений» цим конфліктом.

Для Венса ця тема має і політичний вимір. Він давно виступає проти «вічних воєн» і вважав, що ресурси США потрібно передусім спрямовувати всередину країни. Ще до того, як стати віцепрезидентом, він попереджав, що допомога Україні скорочує критично важливі запаси американської зброї.

Водночас у Вашингтоні звертають увагу, що нещодавно Венс не поїхав на переговори щодо Ірану до Пакистану. Головними представниками США в Ісламабаді мають стати спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Офіційно відсутність Венса пояснювали дипломатичним протоколом і складом іранської делегації. У Білому домі зазначали, що віцепрезидент готовий вирушити до Ісламабада, якщо переговори просунуться вперед.

Війна в Ірані — останні новини

США та Іран продовжують шукати формат деескалації. Держсекретар Марко Рубіо раніше заявив, що нова пропозиція Тегерана щодо ядерного питання «краща, ніж очікували» у Вашингтоні, але ключова умова США залишається незмінною — Іран не повинен отримати ядерну зброю.

Окремо повідомлялося, що Іран передав США пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та зниження напруженості, але без негайного врегулювання суперечок довкола ядерної програми. Такий підхід не влаштовує Вашингтон, оскільки саме ядерна програма залишається головною причиною конфлікту.

