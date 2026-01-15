Венс пропустить Мюнхенську конференцію з безпеки – у чому суперечності між США та Європою

Віце-президент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Цього року віце-президент США Джей Ді Венс не братиме участі в Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться у лютому.

Про скасування візиту повідомляє видання Bild.

Раніше ЗМІ писали, що політик планує виступити на форумі, проте тепер його плани змінилися.

Реклама

Минулого року Венс запам’ятався в Мюнхені жорсткою критикою європейських урядів. Він звинувачував їх у цензурі у соцмережах та переслідуванні інакодумців, заявляючи, що влада використовує “потворні слова з радянського минулого, на кшталт “дезінформації””, щоб змусити мовчати критиків.

“Якщо ви боїтеся своїх виборців, Америка нічого не зможе для вас зробити. Більше того, ви нічого не зможете зробити для американського народу, який обрав мене і президента Трампа”, – говорив тоді Венс.

Його цьогорічна відсутність на конференції може змінити тон дискусій щодо свободи слова та безпеки в Європі.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів припинити скептично ставитися до намірів президента Дональда Трампа щодо Гренландії.

Реклама

Венс наголосив, що питання статусу острова є стратегічним пріоритетом для безпеки всього Західного світу.