Венс і Рубіо готуються до боротьби за Білий дім / © Associated Press

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Після поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу США у партії загострюється боротьба за подальше лідерство. Найімовірніші претенденти — віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо — уособлюють різні стратегії та ризики для світу.

Про це пише The Guardian.

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Між Венсом та Рубіо загострюється боротьба: чим загрожують ці політики

Оглядач Стів Блумфілд зазначає, що між політиками почала точитися боротьба ізоляціонізму та імперіалізму. Він додає, що обидва варіанти небезпечні, але кожен несе різний вид загрози. Контраст між Джей Ді Венсом і Марко Рубіо став особливо помітним торік під час зустрічі в Овальному кабінеті президентів Трампа та Зеленського.

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Тоді Венс відкрито й із помітним задоволенням дорікав Зеленському за невдячність, тоді як давній опонент Володимира Путіна та неоконсерватор Рубіо мовчав.

Лінія розлому — між схильністю Венса до ізоляціонізму та імперським підходом Рубіо — супроводжувала перші два роки другого терміну Дональда Трампа. Проте після нищівної поразки республіканців на проміжних виборах і неоголошеного старту президентської кампанії розбіжності між ними вийшли на перший план.

Саме протистояння цих двох політиків визначатиме обличчя Maga 2.0 і матиме значний вплив на глобальну політику. Наразі обидвоє політиків вже зійшлися в протилежних таборах навколо двох резонансних тем: війни проти Ірану та шпигунського скандалу, пов’язаного з керівником Nvidia Дженсеном Хуангом. Те, як розвиватимуться ці історії, може суттєво вплинути на шанси кожного з них у боротьбі за номінацію.

Під час передвиборчих поїздок штатами Венс зазвичай повторював, що економіка міцніша, ніж пишуть медіа, президент чудово керує країною, а демократи втратили зв’язок із реальністю. Утім, тему Ірану в цих промовах він обходив. Думка Венса про те, що війна в Ірані вплинула на результат республіканців на виборах, частково дистанціювала його від Трампа, але головний удар припав на Рубіо.

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Разом із самим Трампом і очільником Пентагону Пітом Гегсетом саме держсекретар найбільше асоціюється з кампанією проти Ірану. Для Рубіо, який колись називав Трампа шахраєм і висміював його зовнішньополітичну необізнаність, визнати власну війну провальною буде важким завданням.

Натомість зіграти на руку кампанії Марко Рубіо 2028 року може епізод з Дженсеном Хуангом. Саме Рубіо ініціював тривогу через ймовірний зв’язок очільника Nvidia Дженсена Хуанга з людиною, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю. Рубіо супроводжував підготовку таємної записки з викладом доказів і, за повідомленнями, особисто доповідав Трампу на борту Air Force One.

У документі йшлося про те, що фігурантка підозр Еліс Хуанг — високопосадовиця компанії, яка закуповувала передові ШІ-чипи Nvidia, — нібито нелегально вивозила їх до Китаю.

Скандал спричинив відставку Дженсена Хуанга, падіння акцій на ринку штучного інтелекту та побоювання, що Пекін може випередити США у технологічних перегонах. Проте минулих вихідних Трамп, який не вперше знехтував даними розвідки, особисто втрутився, щоб повернути Хуанга на посаду.

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Цього разу Джей Ді Венс підтримав Трампа: зателефонував Хуангу, закликав раду директорів Nvidia поновити його на посаді та публічно поставив під сумнів звинувачення, заявивши, що вони засновані на анонімних повідомленнях, а не реальних доказах.

Тепер розвиток історії з Хуангом може вдарити як по Рубіо, так і по Венсу.

У чому головні ризики президентства Рубіо чи Венса

У разі обрання президентом обидвоє з них несуть величезні ризики для США та всього світу. Рубіо, попри всі зусилля стати правою рукою Трампа, послідовно підтримував спірні зовнішньополітичні рішення США цього століття — від вторгнення в Ірак до нинішньої операції в Ірані. Також він активно просував оновлену доктрину Монро з акцентом на домінування США у Західній півкулі.

До завершення президентського терміну Трампа Венс та Рубіо мають шанси долучитися до сценарію вторгнення на Кубу.

Крім усього, Рубіо курував ліквідацію USAID, згортав фінансування десятків структур ООН і обіцяв розібрати Міжнародний кримінальний суд «цеглинка за цеглинкою».

Венс, хоч і виступає проти військових інтервенцій США, цілком схвалює політичне втручання за кордоном і, ймовірно, посилив би його в разі перемоги на виборах. Він підтримував кампанію Віктора Орбана, контактував з ультраправою партією «Альтернатива для Німеччини» і неодноразово ставав на бік Марін Ле Пен.

За таких умов ідеї глобального ультраправого повороту стають реальнішими, ніж будь-коли.

Оглядач Блумфілд пише, що не виключено, що жоден з них не піде на вибори 2028 року. З огляду на низький рейтинг Дональда Трампа обидвоє політиків можуть спробувати піти на президентські вибори 2032 року, коли період правління Трампа лишиться далеко в минулому, а суперником може виявитися «слабкий демократ».

Якщо ж боротьба між Джей Ді Венсом та Марко Рубіо таки розгорнеться, це може принести світові дестабілізацію на рівні з Трампом.

Венс може відмовитися від участі у виборах 2028 року

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс ще не ухвалив остаточного рішення щодо участі у президентських виборах 2028 року — за даними джерел Axios, він зробить це після Нового року, а публічно може заявити про наміри навіть наприкінці весни.

Поки що Венс радиться з родиною, тоді як його найближчі політичні радники вважають балотування правильним кроком і найімовірнішим сценарієм.

Попри поразку Республіканської партії на проміжних виборах, Венс залишається одним із головних претендентів на партійну номінацію 2028 року. Союзники відзначають його сильні позиції завдяки мережі донорів, політичній інфраструктурі та високій впізнаваності.

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