Венс прибув до Пакистану на переговори з Іраном

Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Пакистану для переговорів з Іраном щодо припинення бойових дій.

Про це повідомляє Reuters.

Венс приземлився в Пакистані близько 10:30 за місцевим часом. На авіабазі Нур-Хан його зустріли міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар і головнокомандувач армії фельдмаршал Асим Мунір.

Реклама

Венс прибув на переговори / © Associated Press

Іранську делегацію очолюють спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф і міністр закордонних справ Аббас Арагчі. США представлятимуть спецпосланці президента Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер, очолює американську делегацію віцепрезидент Джей Ді Венс.

Нагадаємо, нинішні переговори між США та Іраном відбуватимуться на найвищому рівні від часів Ісламської революції 1979 року. Це також перші офіційні особисті переговори між країнами від 2015 року, коли вони досягли угоди щодо ядерної програми Ірану.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока невдовзі відкриється, навіть без співпраці Ірану, а головною метою переговорів із Тегераном є недопущення створення ядерної зброї.