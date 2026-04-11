- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 352
- Час на прочитання
- 1 хв
Венс прибув до Пакистану на переговори з Іраном
Представники США та Ірану прибули на мирні переговори. Американську делегацію очолює Джей Ді Венс.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув до Пакистану для переговорів з Іраном щодо припинення бойових дій.
Про це повідомляє Reuters.
Венс приземлився в Пакистані близько 10:30 за місцевим часом. На авіабазі Нур-Хан його зустріли міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар і головнокомандувач армії фельдмаршал Асим Мунір.
Іранську делегацію очолюють спікер парламенту Мохаммад Бакер Калібаф і міністр закордонних справ Аббас Арагчі. США представлятимуть спецпосланці президента Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер, очолює американську делегацію віцепрезидент Джей Ді Венс.
Нагадаємо, нинішні переговори між США та Іраном відбуватимуться на найвищому рівні від часів Ісламської революції 1979 року. Це також перші офіційні особисті переговори між країнами від 2015 року, коли вони досягли угоди щодо ядерної програми Ірану.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока невдовзі відкриється, навіть без співпраці Ірану, а головною метою переговорів із Тегераном є недопущення створення ядерної зброї.