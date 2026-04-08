Венс розкритикував Зеленського через Орбана: що сталося

Віцепрезидент США Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повторив звинувачення Будапешта про нібито спроби Києва вплинути на вибори через енергетичні питання, а також назвав висловлювання президента України Володимира Зеленського на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «скандальними».

Заява Венса пролунала під час його візиту до Будапешта, який, за даними Reuters, спрямований на підтримку позицій Орбана напередодні виборів 12 квітня.

«Ці вибори вважаються важливими для впливу прихильників руху Дональда Трампа MAGA у Європі», — зазначає агентство.

Відносини між Угорщиною та Україною: що відбувається

В Reuters зазначають, що останнім часом відносини Києва і Будапешта загострилися і стали однією з центральних тем передвиборчої кампанії Орбана. Угорська сторона звинувачує Київ у навмисному припиненні постачання російської нафти трубопроводом «Дружба», щоб вплинути на голосування.

Натомість Україна заявляє, що трубопровід був пошкоджений внаслідок російської атаки наприкінці січня, і ремонтні роботи тривають.

У відповідь Будапешт заблокував виділення Україні кредиту ЄС на суму 90 млрд євро. Після цього Зеленський заявив, що може передати українським військовим адресу відповідального за блокування, щоб ті «поговорили з ним своєю мовою».

Що заявив Венс у Будапешті — деталі

Під час виступу в одному з університетів Будапешта, Венс зазначив, що Орбан розповів йому про ці слова Зеленського.

«Це абсолютно скандально. Неприпустимо, щоб глава іноземної держави погрожував керівнику уряду союзної країни», — сказав він.

Венс також заявив про «подвійні стандарти» у висвітленні теми іноземного втручання у вибори. Він згадав президентські вибори у США 2016 року, коли російську рекламу у Facebook називали втручанням.

Водночас він поставив під сумнів оцінку дій Євросоюзу та України.

ЄС, за його словами, тисне на Угорщину, погрожуючи фінансовими обмеженнями.

Україну він звинуватив у припиненні роботи трубопроводів, що, на його думку, впливає на угорських виборців.

Раніше Венс уже критикував можливе втручання ЄС у виборчий процес в Угорщині. У Єврокомісії заявили, що передадуть свою позицію американській стороні дипломатичними каналами.

Станом на зараз Офіс президента України публічно не відреагував на заяви Венса.