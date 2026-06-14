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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Венс розкрив правду про стан здоров’я Трампа

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що Дональд Трамп перебуває у чудовій фізичній формі та має значно більше енергії для щоденної виснажливої роботи, ніж чимало його значно молодших колег по Кабінету міністрів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Джей Ді Венс

Джей Ді Венс / © Associated Press

В американських медіа не вщухають дискусії навколо фізичного стану президента США Дональда Трампа. Проте у Білому домі рішуче відкидають будь-які спекуляції щодо цього.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю телеканалу CBS News виступив на захист американського лідера та запевнив, що Трамп перебуває у прекрасній формі.

«Я вважаю, що президент Трамп у чудовій формі. Ви ж знаєте, у пресі постійно про це говорять. Мабуть, це просто одна з тих тем, яку журналісти завжди обговорюватимуть», — зазначив він.

Венс наголосив, що за весь час спільної роботи у нього жодного разу не виникало сумнівів щодо здатності Трампа виконувати свої обов’язки.

«З того, що я бачив на власні очі: я буквально ні разу в житті не подумав, що йому бракує витривалості чи енергії для цієї роботи. Навпаки, у нього більше сил та витривалості, ніж у багатьох членів Кабінету міністрів, які на 30 років молодші за нього», — підкреслив віцепрезидент.

На думку Джей Ді Венса, така колосальна працездатність є ключовою перевагою для очільника держави.

«І я вважаю, що це чудово. Адже країні потрібен президент, який здатний витримувати цей важкий щоденний марафон кожен божий день», — підсумував урядовець.

Нагадаємо, рік тому Білий дім оприлюднив результати медичного огляду президента США Дональда Трампа. Лікар американського лідера заявив, що він є «повністю придатним» до виконання обов’язків головнокомандувача.

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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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