Венс розповів, навіщо нафтовий танкер прикидався російським

Джей Ді Венс / © Associated Press

Захоплений США нафтовий танкер — спочатку відомий як Bella 1, а зараз Marinera — лише прикидався російським, щоб уникнути санкцій.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News.

За його словами, ще у грудні судно не дозволило американським службам піднятися на борт. Крім того, вже наприкінці місяця танкер перейшов на російську реєстрацію під назвою Marinera, щоб отримати захист Російської Федерації.

«Це був фейковий російський нафтовий танкер. Вони, по суті, намагалися видати себе за російський нафтовий танкер, щоб уникнути санкцій», — сказав Венс.

На момент захоплення танкер Marinera не мав на борту нафти. Втім, як стверджують у Вашингтоні, він належить до «тіньового флоту» суден, що використовують для транспортування підсанкційної нафти з Венесуели.

Затримання танкера

Вчора США захопили нафтовий танкер під російським прапором. Днями, судно, спочатку відоме як Bella-1, прослизнуло крізь морську «блокаду» американських санкційних танкерів та відхилило спроби Берегової охорони США піднятися на нього.

У Росії затримання американськими силами танкера нахабно назвали порушенням міжнародного права. Голова комітету Ради Федерації з державного будівництва Андрій Клішас заявив, мовляв, йдеться про «відверте піратство».

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звернувся до Штатів та вимагає «негайно повернути» російських громадян з судна. Ба більше — він цинічно закликав забезпечити «гуманне ставлення» до екіпажу та поважати їхні права.