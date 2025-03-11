Венс уперше відповів на критику від свого двоюрідного брата, який воював за Україну

Ді Венс заявив, що здивований, чому його брат вирішив зв’язатися з ним через сенатський офіс, а не через свою матір, батька чи сестру.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс відповів на різку критику його стратегії щодо російсько-української війни з боку свого двоюрідного брата Нейта.

Про це передає Fox News.

Ді Венс сказав, що ніколи публічно не говорив про службу свого двоюрідного брата, тому що "не хотів наражати його життя більшу небезпеку, ніж у якій він був".

"Що стосується його критики, то я не зацікавлений сперечатися з ним публічно, але я хочу звернути увагу на одне питання: його невдалу спробу зв'язатися зі мною. Я не знаю, чому Нейт відчув потребу звернутися до мого офісу в Сенаті, а не до своєї мами, тата чи сестри, з усіма, з якими я регулярно спілкуюся", – сказав Венс.

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Віцепрезидент США запевнив, що "завжди вважав Нейта найсильнішою людиною, яку знав", і що він "завжди радий поговорити з ним".

Раніше стало відомо, що двоюрідний брат віцепрезидента США і одного із найголовніших критиків допомоги Україні Джея Ді Венса Нейт Венс воював за Україну у складі "Вовків Да Вінчі". Він назвав помилкою віру свого брата та президента США Дональда Трампа у те, що "вони можуть ласкаво говорити з Володимиром Путіним". "Ми – корисні ідіоти Володимира Путіна", – сказав кузен віцепрезидента.

Нейт Венс на фронті / Фото: lefigaro.fr

Пізніше Нейт Венс розповів, що намагався особисто попередити свого двоюрідного брата, але безрезультатно. Нейт Венс акцентував, що спроби нав’язати неповноцінний мир, який вигідний лише Росії, матимуть катастрофічні наслідки.

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