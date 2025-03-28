Венс відвідав Гренландію і назвав країни, які загрожують острову

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у Гренландії / © Associated Press

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Під час візиту на військову базу США в Гренландії віцепрезидент Джей Ді Венс заявив про «дуже вагомі докази» того, що Росія і Китай хочуть заволодіти островом і отримати доступ до його ресурсів.

Про це повідомляє Newsweek.

При цьому американський віцепрезидент звинуватив Данію в тому, що ця країна «погано попрацювала для людей Гренландії».

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«Данія не встигла виділити ресурси, необхідні для підтримки цієї бази, для утримання наших військ і, на мій погляд, для захисту людей Гренландії від безлічі агресивних вторгнень з боку Росії, Китаю та інших країн», — заявив Венс.

Віцепрезидент США заявив, що Росія і Китай мають величезний інтерес до арктичних судноплавних шляхів і корисних копалин на арктичних територіях.

Він також висловив переконання, що гренландці шляхом самовизначення стануть незалежними від Данії, після чого з ними будуть вестти переговори США.

При цьому Джей Ді Венс виключив можливість застосування військової сили.

«Ми не думаємо, що військова сила коли-небудь знадобиться. Ми віримо, що люди Гренландії розумні та добрі, ми думаємо, що зможемо укласти угоду», заявив віце-президент США.

Нова заява Трампа

Тимчасом президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами 28 березня заявив, що Сполучені Штати повинні отримати Гренландію, оскільки це важливо для міжнародної безпеки.

«Ми повинні мати Гренландію… Ми не говоримо про мир для Сполучених Штатів, ми говоримо про мир у всьому світі», — сказав він через кілька годин після того, як його віцепрезидент Джей Ді Венс прибув до Гренландії з візитом.

Господар Білого дому також звернув увагу на Росію та Китай у контексті безпеки острова.

«Якщо ми подивимося на водні шляхи, то скрізь є китайські та російські кораблі (…) Ми не можемо покладатися на Данію чи когось іншого, щоб подбати про цю ситуацію», — пояснив Трамп.

Нагадаємо, у Гренландії відбулися масові акції протесту проти заяв Дональда Трампа щодо можливого встановлення контролю США над островом.