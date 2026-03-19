Венс їде в Угорщину підтримати Орбана перед виборами — Reuters

Венс / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс готується до візиту в Угорщину, який розглядають як політичний сигнал підтримки чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Очікується, що поїздка відбудеться найближчими днями, однак точні дати ще не визначені й можуть змінитися. Це пов’язано з напруженою міжнародною ситуацією, зокрема війною на Близькому Сході.

Реклама

Візит Венса має відбутися напередодні парламентських виборів в Угорщині, які заплановані на 12 квітня. За даними опитувань, Орбан стикається з одним із найскладніших виборів за весь час свого перебування при владі.

Це вже не перший сигнал підтримки з боку США: у лютому Будапешт відвідував держсекретар Марко Рубіо, який також публічно висловив підтримку угорському прем’єру.

Аналітики вважають, що візит Венса може вплинути на передвиборчу кампанію та посилити позиції Орбана, який нині веде складну боротьбу за переобрання.

