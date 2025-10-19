- Дата публікації
Венс заступився за Гегсета щодо "триколору" на краватці
Блогер дорікнув очільнику Пентагона за кольори на краватці.
Очільник Пентагону Піт Гегсет одягнув на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня краватку з чергуючими смугами трьох кольорів (синьою, червоною і білою), які нагадують триколор країни-агресора РФ. На це звернули увагу журналісти та блогери.
Зокрема, американський YouTube-блогер і колишній офіцер армії США Джейк Бро написав: «Ці люди люблять президента РФ Володимира Путіна і Росію».
Допис, який опублікував Бро, прокоментував віцепрезидент США Джей Ді Венс.
«Або, можливо, він просто був у кольорах американського прапора», — написав Венс.
Нагадаємо, під час першої зустрічі Зеленського з Трампом останній зробив зауваження лідеру України, що він прибув не у костюмі.