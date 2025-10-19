ТСН у соціальних мережах

Венс заступився за Гегсета щодо "триколору" на краватці

Блогер дорікнув очільнику Пентагона за кольори на краватці.

Піт Гегсет

Піт Гегсет / © Associated Press

Очільник Пентагону Піт Гегсет одягнув на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня краватку з чергуючими смугами трьох кольорів (синьою, червоною і білою), які нагадують триколор країни-агресора РФ. На це звернули увагу журналісти та блогери.

Зокрема, американський YouTube-блогер і колишній офіцер армії США Джейк Бро написав: «Ці люди люблять президента РФ Володимира Путіна і Росію».

Допис, який опублікував Бро, прокоментував віцепрезидент США Джей Ді Венс.

«Або, можливо, він просто був у кольорах американського прапора», — написав Венс.

Нагадаємо, під час першої зустрічі Зеленського з Трампом останній зробив зауваження лідеру України, що він прибув не у костюмі.

