Венс заявив про "переслідування" проукраїнськими активістами під час прогулянки з дитиною

Політику не сподобалось, що через гасла злякалася його донька.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що під час прогулянки з донькою за ним "слідували проукраїнські активісти", вигукуючи гасла.

Про це Венс написав у соцмережі Х.

За словами Венса, у суботу, коли він гуляв із трирічною донькою, їх супроводжувала група протестувальників, які скандували "Слава Україні".

Венс вирішив поговорити з учасниками акції, щоб ті не турбували дитину, і більшість протестувальників погодилася.

"Розмова була переважно шанобливою, але якщо ви переслідуєте 3-річну дитину в рамках політичного протесту, ви — погана людина", — додав він.

Нагадаємо, 28 лютого більшість українців пильно стежила за візитом президента Володимира Зеленського до Вашингтона, де Україна та США мали підписати економічну угоду про корисні копалини. За запевненням американської сторони, ця угода відкривала шлях до переговорів про досягнення миру в Україні.

Утім, суперечка Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом перевернула все догори дригом.

Українці у соцмережах всю ніч та на наступний день після зустрічі у Вашингтоні емоційно обговорюють те, як Зеленського приймали у Білому домі.

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