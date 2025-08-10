Венс зробив важливу заяву про зустріч Зеленського та Путіна

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін / © ТСН

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон працює над зустріччю президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним. Але до саміту на Алясці вона буде «непродуктивною».

Таку заяву Венс зробив в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, США зараз узгоджують дату зустрічі російського та українського лідерів для обговорення припинення конфлікту.

«Президент [Трамп] повинен змусити президента Путіна та президента Зеленського справді сісти за стіл переговорів, щоб з’ясувати свої розбіжності. Ми, звичайно, засуджуємо вторгнення, яке сталося», — додав він.

При цьому, на думку віцепрезидента США, зустріч Путіна та Зеленського перед самітом на Алясці не буде продуктивною.

Джей Ді Венс додав, що перед самітом Трампа та Путіна відбудеться розмова з українською стороною.

«Ми, звичайно, збираємося поговорити з українцями. Я насправді розмовляв з українцями сьогодні вранці. Марко [держсекретар США Марко Рубіо] досить багато з ними розмовляв. Ми збираємося продовжувати цей діалог відкритим», — наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про цю зустріч. «Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України», — наголосив український лідер.