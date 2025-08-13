Венс зробив заяву про місію Трампа в Європі

Джей Ді Венс на авіабазі у Британії / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що місія адміністрації Трампа полягає в тому, щоб знову принести мир у Європу.

Про це він сказав у середу, 13 серпня, у своїй промові перед американськими військовими на базі Королівських ВПС у Глостерширі (Велика Британія), передає ВВС.

Венс зауважив, що говорив з президентом Трампом безпосередньо перед тим, як піднятися на трибуну для виступу.

Реклама

«Він [президент США Дональд Трамп] дуже просто сказав, що наша місія як адміністрації — знову принести мир у Європу», — повідомив американський віцепрезидент.

При цьому Венс додав, що миру неможливо досягти, якщо «погані хлопці також не стурбовані тим, що в нас є чудові військово-повітряні сили та армія, щоб підтримати мир».

Він подякував американським військам на базі Королівських ВПС, зазначивши, що вони роблять можливим для адміністрації США це зробити.

Нагадаємо, 13 серпня під час відеоконференції з лідерами європейських країн та президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що головна мета його зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним — досягти припинення вогню та зрозуміти, чи можливе повноцінне мирне врегулювання.