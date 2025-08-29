Венс зробив заяву про захист територіальної цілісності України

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що адміністрація Трампа, попри «деякі розбіжності» з Києвом, прагне захистити територіальну цілісність України.

Про це він сказав в інтерв’ю USA Today.

«Навіть попри деякі розбіжності, ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну», — заявив Венс.

Реклама

Згадка про «розбіжності» з’явилася після спроби віцепрезидента США пояснити протистояння з президентом Зеленським в Овальному кабінеті під час візиту українського лідера до Вашингтона в лютому цього року.

За словами Венса, ця словесна перепалка було не так відображенням його почуттів щодо Зеленського, як щодо адміністрації попереднього президента США Джо Байдена, яка, як він стверджує, надала Україні мільярди допомоги «без жодної реальної мети, жодної реальної дипломатії».

«Це завжди мене дратувало набагато більше, ніж прохання Зеленського про допомогу у Вашингтона. Адміністрація Байдена не мала плану щодо того, як припинити війну», — наголосив він.

Венс заявив, що адміністрація Трампа зараз «досить згодна з президентом Зеленським» щодо роботи над мирною угодою.

Реклама

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський не готові самостійно покласти край війні.

На засіданні американського уряду спецпредставник президента США Стів Віткофф озвучив новий дедлайн для завершення війни в Україні — до кінця 2025 року.