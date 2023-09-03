Вербують іноземців: розвідка Британії пояснила "відкладання мобілізації" у РФ

У Кремлі намагаються уникнути мобілізації перед президентськими виборами в РФ. Зокрема, для цього на війну до України "вербують іноземців".

Про це інформує Міністерство оборони Британії у Мережі.

Як йдеться у зведенні, у Костанайській області на півночі Казахстану проводилося вербування етнічних росіян. Крім того, Кремль від травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів.

"Наприкінці червня у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії РФ. Іноземцям тоді пропонували 495 000 рублів (5140 доларів) виплат та зарплату від 190 000 рублів (1973 доларів)", - зазначають у розвідці.

Наразі у РФ перебуває щонайменше 6 млн мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль вважає "потенційними новобранцями".

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"Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч зростаючим втратам", – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, мобілізація в Російській Федерації не припинялася - там триває "прихована мобілізація". Щомісяця призивають від 20 до 22 тисяч осіб.

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