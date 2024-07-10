Верх цинізму: РФ після обстрілу "Охматдиту" влаштувала в ООН святкову вечерю з котлетами по-київськи

Після засідання Радбезу ООН, на якому обговорювали російську терористичну атаку на дитячу лікарню "Охматдит", РФ влаштувала в ООН обід на честь свого президентства в Радбезі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Представники РФ основною стравою свого обіду вказали котлету по-київськи з картопляним пюре.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця прокоментував цей цинічний вчинок представників терористичної держави.

"Моральна деградація російської дипломатії очевидна. Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США", - зазначив Кислиця.

Меню обіду, який влаштувала РФ / Фото: ukrinform.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кислиця на Радбезі ООН викрив брехню РФ про удар по "Охматдиту".

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що РФ має бути позбавлена місця постійного члена Ради Безпеки ООН, яке вона отримала незаконно.

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