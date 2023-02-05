Верховний лідер Ірану помилував "десятки тисяч" ув'язнених, але від кари смерті це не врятує

Помилування аятоли не стосуватиметься осіб з подвійним громадянством, яких підозрюють у шпигунстві, і протестувальників, засуджених до смертної кари.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї помилував “десятки тисяч ув’язнених”, включно з деякими із заарештованих під час великих антиурядових протестів, які тривають в країні протягом кількох останніх місяців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство IRNA.

Однак помилування, схвалене аятолою Алі Хаменеї, не буде застосовуватися до жодного із ув’язнених з подвійним громадянством, яких утримують в Ірані. Серед них - особи, звинувачені в "шпигунстві на користь іноземних агентів" або "пов'язані з групами, ворожими Ісламській Республіці".

Також не будуть помилувані ті, кому висунуті звинувачення у специфічному злочині, який в Ірані називають "поширенням корупції, яка загрожує соціальному та політичному добробуту". Звинувачених у цьому злочині вважають “ворогами Бога на Землі”, до них зараховують політичних інакодумців, активних учасників протестів та грубих порушників релігійних норм. За цим звинувачення уже було страчено чотирьох протестувальників.

Як відомо, протягом кількох місяців Іран охоплений великим рухом протесту, який почався після вбивства 16 вересня 2022 року Махси Аміні, 22-річної курдської жінки, яку до смерті забила поліція моралі Ірану за те, що вона не носила хустку-хіджаб належним чином.

За даними правозахисників, до кінця січня 2023 року влада Ірану стратила 55 осіб, стверджуючи, що застосування смертної кари спрямоване проти поширення "терору" в країні. Близько 20 000 людей було заарештовано, понад 100 загрожує смертна кара.

За оцінками правозахисних організацій, під час антиурядових протестів в Ірані загинули щонайменше 500 осіб, у тому числі 70 неповнолітніх.

Нагадаємо, іранська влада засудила британо-іранського громадянина та колишнього міністра оборони Ірану Алірезу Акбарі до смертної кари. Його стратили.

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