Верховний суд Індії відмовляється легалізувати одностатеві шлюби: "Це - дивні союзи"

За оцінками активістів із захисту прав геїв в усьому світі, ЛГБТК+ пари в Індії становлять понад 135 мільйонів.

Верховний суд Індії у вівторок, 17 жовтня, відмовився легалізувати одностатеві шлюби, аргументуючи, що це не їхня компетенція.

Про це інформує AP News.

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Вони передали це рішення назад у парламент. Як пишуть журналісти, це рішення розчарувало борців за права ЛГБТК+.

Раніше цього року колегія з п’яти суддів розглянула 21 петицію, спрямовану на легалізацію одностатевих шлюбів. Автори петиції сподівалися, що Верховний суд зможе оскаржити позицію уряду, який чинить спротив у цьому питанні.

Головний суддя Чандрачуд сказав, що серед них існує певна згода та розбіжності щодо того, "як далеко нам потрібно зайти" щодо одностатевих шлюбів. Ба більше, він назвав одностатеві союзи "дивними".

"Цей суд не може приймати закони. Він може лише тлумачити це та втілювати його в життя", – сказав Чандрачуд.

Одна із авторок петиції Маріо да Пенья, сказав, що у ці петиції було вкладено величезну роботу, а також "багато надій і мрій спільноти квірів".

" Те, що сьогодні мрія не здійснилася, є розчаруванням для всіх нас", – сказав він.

Зазначається, що законні права ЛГБТК+ людей в Індії розширювалися протягом останнього десятиліття, переважно завдяки втручанню Верховного суду. 2018 року суд вищої інстанції скасував закон, згідно з яким гей-секс карався до 10 років ув’язнення та розширив конституційні права для гей-спільноти.

Це рішення розглядалося як історична перемога прав ЛГБТК+.

За оцінками активістів із захисту прав геїв в усьому світі, ЛГБТК+ пари в Індії становлять щонайменше 10% населення, або понад 135 мільйонів.

Нагадаємо, за опитуваннями, понад дві третини українців підтримують рівні права для ЛГБТ.

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