Верховний суд Колорадо виключив Трампа зі списку кандидатів у президенти США

Дональд Трамп став першим в історії кандидатом у президенти США, якого визнали таким, що не має права очолювати Білий дім.

Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив рішення виключити Дональда Трампа зі списку кандидатів на праймеріз від Республіканської партії наступного року через його роль у подіях 6 січня 2021 року.

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Відповідне рішення суд був виніс у вівторок ввечері за місцевим часом, інформує CNN.

Таким чином Дональд Трамп став першим в історії кандидатом у президенти США, якого визнали таким, що не має права очолювати Білий дім.

Повідомляється, що суд за невеликої переваги голосів (4:3) дійшов висновку, що Конституція забороняє претенденту на висунення від Республіканської партії 2024 року з'являтися у виборчому бюлетені через його роль "у підбурюванні до насильства проти уряду США".

Постанова суду стосується лише республіканських праймеріз у штаті Колорадо, які відбудуться там 5 березня, але відповідне рішення може значно вплинути на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада.

В свою чергу захист Дональда Трампа заявив, що рішення суду є помилковим та недемократичним. Також захист Трампа обіцяє подати апеляцію у Верховний суд США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що таємний звіт про втручання Росії у вибори в США загадково зник, побувавши в руках Трампа.

Крім того, ми раніше інформували, що син Трампа оскандалився заявою про "програш України".

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