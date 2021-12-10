Верховний суд Лондона дав дозвіл на екстрадицію Джуліана Ассанжа до США - ЗМІ

При цьому уточнюється, що адвокати Ассанжа залишили можливість для оскарження рішення про екстрадицію.

Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа до США. Вашингтон звинуватив його у шпигунстві.

Про це пише The Guardian.

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Повідомляється, що рішення Верховного суду Лондона скасовує винесене раніше цього року, яким заборонялася екстрадиція Ассанжа. Таке рішення спричинили проблеми з психічним здоров'ям та ризики самогубства в американській в'язниці.

При цьому уточнюється, що адвокати Ассанжа залишили можливість для оскарження рішення про екстрадицію.

Слід зазначити, що Ассанжа звинувачують в найбільшому в історії США витокові секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями йому загрожує загалом до 175 років ув'язнення.

Нагадаємо, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який 7 років переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні, у квітні 2019 року затримали правоохоронці Великої Британії. Ассанжа заарештували не лише через порушення умов запобіжного заходу, але й у зв’язку з запитом США на екстрадицію. Запит американський уряд направив ще 22 грудня 2017 року.

У травні 2019 США висунули 17 нових звинувачень засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу, який на той момент вже відбував у британській в’язниці термін у 50 тижнів за порушення умов звільнення під заставу.

У лютому 2021 року адміністрація американського президента Джо Байдена виявила бажання екстрадувати з Великої Британії в США засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

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