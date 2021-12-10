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Верховний суд Лондона дав дозвіл на екстрадицію Джуліана Ассанжа до США - ЗМІ

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Верховний суд Лондона дав дозвіл на екстрадицію Джуліана Ассанжа до США - ЗМІ

Associated Press

При цьому уточнюється, що адвокати Ассанжа залишили можливість для оскарження рішення про екстрадицію.

Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа до США. Вашингтон звинуватив його у шпигунстві.

Про це пише The Guardian.

Повідомляється, що рішення Верховного суду Лондона скасовує винесене раніше цього року, яким заборонялася екстрадиція Ассанжа. Таке рішення спричинили проблеми з психічним здоров'ям та ризики самогубства в американській в'язниці.

При цьому уточнюється, що адвокати Ассанжа залишили можливість для оскарження рішення про екстрадицію.

Слід зазначити, що Ассанжа звинувачують в найбільшому в історії США витокові секретної інформації. За всіма висунутими звинуваченнями йому загрожує загалом до 175 років ув'язнення.

Нагадаємо, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який 7 років переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні, у квітні 2019 року затримали правоохоронці Великої Британії. Ассанжа заарештували не лише через порушення умов запобіжного заходу, але й у зв’язку з запитом США на екстрадицію. Запит американський уряд направив ще 22 грудня 2017 року.

У травні 2019 США висунули 17 нових звинувачень засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу, який на той момент вже відбував у британській в’язниці термін у 50 тижнів за порушення умов звільнення під заставу.

У лютому 2021 року адміністрація американського президента Джо Байдена виявила бажання екстрадувати з Великої Британії в США засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

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