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Верховний суд Росії ліквідував міжнародний "Меморіал", який досліджує політичні репресії у СРСР

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Верховний суд Росії ліквідував міжнародний "Меморіал", який досліджує політичні репресії у СРСР

Associated Press

Організація була визнана у РФ іноземним агентом ще у 2016 році.

Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію міжнародного "Меморіалу" - організації, яка досліджує політичні репресії у Радянському союзі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Позов проти "Меморіалу" подала Генпрокуратура РФ. На засіданні суду представники відомства заявили, що "Меморіал" здійснював свою діяльність із грубими порушеннями, тому що "воліє критикувати державу", передає RTVi.

"Очевидно, що "Меморіал", спекулюючи на темі політичних репресій 20 століття, створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, наділяє та реабілітує нацистських злочинців, на чиїх руках кров радянських громадян", - сказав представник Генпрокуратури РФ.

Варто зазначити, що у РФ ця організація була визнана іноагентом ще у 2016 році. Крім того, у Росії також діє правозахисний центр "Меморіал" (іноагент від 2014). Питання про його ліквідацію наразі також розглядається у суді.

Міжнародне історико-просвітницьке, правозахисне та благодійне товариство "Меморіал" — товариство, яке займається збереженням пам'яті стосовно політичних репресій у СРСР у XX сторіччі та правозахистною діяльністю, нараховує у своєму складі десятки громадських організацій у Росії, Казахстані, Латвії, Грузії, Україні та інших країнах.

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