Верховний суд у Москві розглянув справу українського військовополоненого Буткевича: яке рішення ухвалено

Колишній журналіст та правозахисник Максим Буткевич брав участь у судовому засіданні через відеозв'язок із СІЗО-1 Луганська.

Розглянувши касаційну скаргу, Верховний суд у Москві залишив без змін вирок українському військовополоненому Максиму Буткевичу — відомому правозахиснику, який виступав за звільнення українських політв’язнів та допомагав українським переселенцям від 2014 року.

Про це повідомив його адвокат Леонід Соловйов в коментарі “Суспільне”.

“У кримінальній справі немає ніяких доказів того, що Буткевич здійснив злочин проти мирного населення. Крім його показань, де він зізнався. Він сказав, що обмовив себе, бо йому обіцяли, що якщо він підпише те, що йому дадуть, то його обміняють швидко. І ще тому, що йому погрожували катуваннями”, - сказав він.

Максим Буткевич брав участь у судовому засіданні через відеозв'язок із СІЗО-1 Луганська.

Саме в окупованому Луганську в березні 2023 року Буткевича засудили до 13 років ув'язнення, звинувативши у нібито жорстокому поводженні з мирними жителями та застосуванні заборонених методів війни.

У грудні минулого року стало відомо, що український військовополонений перебуває у колонії у місті Хрустальний (колишньому Красному Лучі) на тимчасово окупованій території Луганської області.

Захист Буткевича буде подавати скаргу в президію Верховного суду.

Що відомо про Максима Буткевича

Максим Буткевич був активістом кампанії за звільнення з Росії українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова й Олександра Кольченка.

Свого часу він працював журналістом на каналі СТБ, був кореспондентом-міжнародником у ТСН на каналі "1+1". Також він співзасновник кількох правозахисних громадських організацій.

Після широкомасштабного вторгнення РФ Максим Буткевич пішов захищати Україну в лавах ЗСУ. Потрапив у полон у червні 2022-го.

Полонений український журналіст Максим Буткевич отримав відзнаку за захист прав людини

Нагадаємо, колаборант та гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький заявив, що Кремль не віддаватиме Україні полонених, а збирається примушувати їх до участі у бойових діях на боці РФ.

Читайте також: