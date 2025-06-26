Верховний лідер Ірану Хаменеї зник: у країні починають боротьбу за владу – NYT

Алі Хаменеї / © Associated Press

Верховний лідер Ірану аятолла (почесне звання у мусульман-шиїтів) 86-річний Алі Хаменеї не з’являвся на публіці майже тиждень. Ця відсутність здивувала та збентежила всіх, від політичних інсайдерів до широкої громадськості. Через це в Ірані ширяться чутки про державний перевот.

Детальніше про це пише The New York Times.

У вівторок ведучий іранського державного телебачення поставив питання, яке хвилювало багатьох людей в Ірані

«Люди дуже стурбовані за верховного лідера», — сказав ведучий у вівторок чиновнику з офісу аятоли Алі Хаменеї. «Чи можете ви розповісти нам, як у нього справи?»

Але чиновник Мехді Фазаелі, керівник архівного управління Хаменеї, не дав прямої відповіді.

Хаменеї, який має останнє слово щодо ключових рішень в Ірані, не було видно публічно і не було чутно про нього майже тиждень, попри надзвичайну кризу, з якою зіткнулася його країна.

За словами офіційних осіб, аятола переховувався в бункері та утримувався від електронного зв’язку, щоб запобігти спробам замаху на нього. Жодної офіційної інформації про його стан чи участь у прийнятті ключових рішень не надходило.

Його публічне мовчання призвело до шквалу спекуляцій та сумнівів: наскільки Хаменеї був залучений до останніх рішень про перемир’я з Ізраїлем? Чи він все ще щодня контролює країну? Чи він поранений, хворий чи взагалі живий?

На тлі відсутності аятоли, політики та військові командири утворюють альянси та борються за владу. Ці фракції мають різні бачення того, як Іран повинен просувати свою ядерну програму, переговори зі Сполученими Штатами та протистояння з Ізраїлем.

Фракція, яка, схоже, зараз має перевагу, наполягає на поміркованості та дипломатії, заявили чотири чиновники. До неї входить президент Ірану Масуд Пезешкіан, який публічно заявив про свою готовність повернутися за стіл переговорів зі Сполученими Штатами навіть після того, як Трамп розбомбив ядерні об’єкти Ірану. Серед союзників Пезешкіана — голова судової системи, близький до верховного лідера, та новий командувач збройних сил.

За інформацією видання, іранський уряд намагається осідлати хвилю націоналістичного запалу, що виникла у відповідь на нищівні авіаудари Ізраїлю.

Але є й інші фракції, які також борються за вплив, кажуть чиновники.

Конкуруюча консервативна фракція, очолювана впливовим політиком жорсткої лінії Саїдом Джалілі, публічно розкритикувала президента та його міністра закордонних справ, поставивши під сумнів легітимність того, що вона назвала «несподіваним» припиненням вогню, та засудивши будь-яке повернення до ядерних переговорів зі США.

Раніше повідомлялося, що Алі Хаменеї обрав трьох наступників, які можуть замінити його у разі раптової загибелі.