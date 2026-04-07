Моджтаба Хаменеї

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває у непритомному стані на лікуванні в місті Кум на південь від Тегерана.

Про це повідомила газета The Times, посилаючись на надані керівництву країн Перської затоки дані американської та ізраїльської розвідок.

Стан Хаменеї оцінюють як важкий, згідно з оцінкою розвідок, він нездатний керувати Іраном, зазначає видання.

Газета також пише, що це перший випадок, коли було розкрито місцеперебування Хаменеї від початку американсько-ізраїльської операції. Вважалося, що він був важко поранений унаслідок перших ударів 28 лютого, відтоді не з’являвся на публічних виступах, пише видання.

У документі також розповідається про підготовку до поховання його батька та колишнього верховного лідера Алі Хаменеї в Кумі після того, як він загинув під час перших ударів по Ірану на початку збройного конфлікту.

Нгадаємо, поранення Моджтаба Хаменеї зазнав під час тієї ж серії ударів, які стали фатальними для попереднього верховного лідера країни.

Раніше ізраїльська розвідка також повідомляла, що новий керівник Ірану міг бути поранений під час атаки. Саме цим пояснювали його тривалу відсутність на публічних заходах після призначення.

Війна в Ірані — останні новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран можна «знищити» за одну ніч. Ба більше — ця ніч може настати уже у вівторок, 7 квітня, увечері. Оскільки саме тоді минає 10-денний термін ультиматум, який Трамп висунув іранській владі.

Зазначимо, Іран у понеділок, 6 квітня, представив комплексну пропозицію з 10 пунктів, спрямовану на припинення війни зі США та Ізраїлем. Про це повідомляє The New York Times. Хоча повний зміст усіх пунктів не розкривається, співрозмовники видання серед іранських високопосадовців зазначають, що документ містить низку ключових вимог Тегерана. Зокрема, Іран наполягає на гарантіях від подальших військових ударів, повному знятті санкцій, а також припиненні ізраїльських атак по позиціях угруповання «Хезболла» в Лівані. У Тегерані ці умови розглядають як базові для будь-якого подальшого політичного процесу.