Верховний суд Франції поставив крапку у справі Саркозі

Верховний суд Франції підтвердив вирок Саркозі у справі про незаконне фінансування кампанії 2012 року.

Ніколя Саркозі

Ніколя Саркозі / © Associated Press

Верховний суд Франції підтримав рішення нижчих інстанцій і залишив чинним вирок колишньому президенту країни Ніколя Саркозі у справі про незаконне фінансування його передвиборчої кампанії у 2012 році.

Про це повідомляє видання France24.

Справа стосувалася звинувачень у тому, що передвиборчий штаб Саркозі співпрацював з PR-компанією Bygmalion для приховування реальних витрат на його кампанію з переобрання у 2012 році.

Прокуратура стверджувала, що загальні витрати на кампанію Саркозі сягнули близько 43 мільйонів євро, що майже вдвічі перевищує встановлену законом граничну суму в 22,5 мільйона євро.

Ніколя Саркозі, який обіймав посаду президента Франції з 2007 по 2012 рік, послідовно заперечував будь-яку кримінальну відповідальність у цій справі, називаючи звинувачення «брехнею».

Раніше ми писали про те, що суд у Франції визнав експрезидента Ніколя Саркозі винним у змові та засудив до п’яти років тюремного ув’язнення за справу про отримання незаконного фінансування для його виборчої кампанії 2007 року від лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Згодом апеляційний суд у Парижі звільнив колишнього президента Франції Ніколя Саркозі з в’язниці та перевів його під судовий нагляд. Суд задовольнив клопотання прокуратури на засіданні з апеляції адвокатів 70-річного Саркозі, який перебував у в’язниці майже три тижні за звинуваченням у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії.

