Верховний суд США готується обмежити повноваження Трампа: що відомо

Верховний суд США може обмежити повноваження Трампа / © Reuters

Реклама

Для президента США Дональда Трампа тарифи ніколи не були лише економічним інструментом. Протягом кількох місяців він активно використовував загрозу масових тарифів для укладання мирних угод, впливу на внутрішню політику інших країн і тиску на іноземних лідерів, щоб ті посилили прикордонний контроль. Однак тепер Верховний суд США, схоже, готовий забрати у президента принаймні частину цієї надзвичайної влади.

Про це пише Politico.

«Похмурий настрій» у Білому домі

Настрій в адміністрації Трампа після усних слухань у середу, 5 листопада, був «похмурим», за словами двох джерел, близьких до Білого дому. На слуханнях кілька членів Верховного суду поставилися скептично до широкого використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) від 1977 року. Саме цим законом президент скористався для запровадження тарифів для майже всіх торгових партнерів США без консультацій із Конгресом.

Реклама

Навіть часткове обмеження повноважень Трампа, яке, наприклад, дозволить йому запроваджувати тарифи лише за деяких обставин, стане величезним ударом для президента. Він зробив тарифи не просто центральним елементом своєї економічної програми, а й вирішальним важелем для всієї зовнішньополітичної стратегії. Він пов’язував свою здатність миттєво запроваджувати тарифи з мирними зусиллями, наприклад, для врегулювання конфлікту між Індією і Пакистаном, а також використовував їх як політичну зброю, зокрема щоб покарати Канаду за рекламний ролик, який йому не сподобався.

«Він повинен мати повноваження сказати: „Я збираюся використовувати тарифи в цих конкретних переговорах для досягнення цієї національної мети“. Якщо ви заберете у нього повноваження IEEPA, ви справді обмежите його здатність бути рішучим, а також обмежите здатність кожного майбутнього президента бути гнучким і швидко реагувати на зміни на світовій арені», — заявив Алекс Грей, який обіймав посаду голови штабу Ради національної безпеки в першій адміністрації Трампа.

Судді сумніваються у повноваженнях Конгресу

Під час слухання Джон Савер, який виступав від імені адміністрації Трампа, наполягав, що без можливості миттєвого використання закону для запровадження тарифів порядок денний президента щодо зовнішньої політики та національної безпеки буде значно обмежений.

«Тарифи є стимулом, точкою тиску, важелем, розмінною монетою… щоб змусити країни змінити свою поведінку для вирішення надзвичайних ситуацій, які виникають за кордоном», — заявив Савер.

Реклама

Однак низка суддів, включно з Нілом Горсачем, висловила глибокий скептицизм щодо того, чи справді Конгрес мав намір делегувати президентові такі широкі повноваження. Судді запитали, чи конституційно взагалі для Конгресу передавати президентові таку владу.

«Що завадить Конгресу просто відмовитися від будь-якої відповідальності регулювати зовнішню торгівлю — або, якщо на те пішло, оголошувати війну — на користь президента? Конгрес завтра вирішить: ми втомилися від цієї законотворчої справи. Ми просто передамо все президенту. Що завадить Конгресу це зробити?» — запитав суддя Ніл Горсач.

Рішення у цій справі очікується лише на початку наступного року, і до того часу Трамп зможе продовжувати широко використовувати цей надзвичайний закон. Але якщо судді обмежать його повноваження, помічники Білого дому очікують «метушні» з перебудовою його тарифного режиму відповідно до вужчих законів, які вимагатимуть, наприклад, багатомісячних розслідувань, що може значно сповільнити дії Трампа.

Нагадаємо, Трамп став обличчям економічних проблем США. Але попри невдоволення виборців і провал позицій республіканців, американський президент заявив про економічний бум у США та привітав сам себе з річницею перемоги на президентських виборах.