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Версії причини падіння літака в Єйську та прогноз повторного наступу на Київ: головні новини ночі 18 жовтня

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Версії причини падіння літака в Єйську та прогноз повторного наступу на Київ: головні новини ночі 18 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 18 жовтня:

  • Військовий експерт Олег Жданов назвав ймовірні причини катастрофи літака Су-34 в російському Єйську, який впав на багатоповерхівку. Читати далі –>
  • Олексій Арестович вважає, що новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року. Читати далі –>
  • Проти компаній та країн, які співпрацюють з Іраном у розробці дронів-камікадзе, США запроваджуватимуть санкції. Читати далі –>
  • РФ не погодиться на створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, бо це створить можливість для наступу ЗСУ. Читати далі –>
  • У паризькому театрі "Шатле" відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча" 2022 року. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
18к
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