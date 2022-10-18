Версії причини падіння літака в Єйську та прогноз повторного наступу на Київ: головні новини ночі 18 жовтня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 18 жовтня:
- Військовий експерт Олег Жданов назвав ймовірні причини катастрофи літака Су-34 в російському Єйську, який впав на багатоповерхівку. Читати далі –>
- Олексій Арестович вважає, що новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року. Читати далі –>
- Проти компаній та країн, які співпрацюють з Іраном у розробці дронів-камікадзе, США запроваджуватимуть санкції. Читати далі –>
- РФ не погодиться на створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, бо це створить можливість для наступу ЗСУ. Читати далі –>
- У паризькому театрі "Шатле" відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча" 2022 року. Читати далі –>
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