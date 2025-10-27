ТСН у соціальних мережах

Світ
963
1 хв

Вертоліт і винищувач США розбилися у морі

Тихоокеанський флот США повідомив про дві аварії військової авіації 26 жовтня, що відбулися у Південно-Китайському морі.

Ірина Лаб'як
Винищувач Super Hornet

Винищувач Super Hornet / © Associated Press

Вертоліт і винищувач Військово-морських сил США, що виконували планові завдання з авіаносця USS Nimitz, 26 жовтня зазнали аварії в Південно-Китайському морі з інтервалом приблизно у 30 хв.

Про це повідомив Тихоокеанський флот США.

Вертоліт MH-60R Sea Hawk впав близько 14:45 за місцевим часом. За даними ВМС, усіх трьох членів екіпажу успішно врятували.

Після цього о 15:15 винищувач F/A-18F Super Hornet, приписаний до ескадрильї Fighting Redcocks (VFA-22), також зазнав аварії у водах Південно-Китайського моря. Це сталося під час виконання планових операцій з борту авіаносця Nimitz.

Обидва пілоти встигли катапультуватися та були благополучно евакуйовані, зазначили у ВМС.

«Усі залучені військовослужбовці перебувають у безпеці та в стабільному стані. Причини обох інцидентів наразі вивчаються», — повідомив Тихоокеанський флот США.

До слова, навесні винищувач США F/A-18 Super Hornet впав за борт з американського авіаносця USS Harry S. Truman. Літак було втрачено.

