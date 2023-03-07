Вертоліт Медведєва під час приземлення біля АЕС зніс дорожній знак і втратив ґвинт

Гелікоптер колишнього президента Росії Дмитра Медведєва під час посадки на території Білоярської АЕС втратив кермовий ґвинт.

Про це повідомля E1.RU.

Як стало відомо, причиною події стало те, що пілот Мі-8 зачепив хвостом дорожній знак. Тим часом керівник управління інформації та громадських зв’язків БАЕС Андрій Яшин наполягає, що Медведєва на борту цього гелікоптера не було.

«Чому ви вирішили, що це гелікоптер Медведєва? Хто це вам сказав? На ньому був не він. Я без поняття, хто на ньому приземлявся», — заявив він, переадресувавши всі питання російським військовим, від яких чекати на правду тим паче не варто.

Яшин переконує і в тому, що нібито взагалі не знає, хто на ньому прилетів, що, звісно, навряд чи відповідає дійсності, оскільки про візит заступника голови радбезу РФ на станцію офіційно повідомляла кремлівська пропаганда.

Зазначимо, з БАЕС Медведєв повертався вже автотранспортом, а несподіване перекриття траси заради його кортежу спровокувало масштабні затори.

Нагадаємо, "чорну скриньку" з гелікоптера, який розбився у Броварах із керівництвом МВС та екіпажем, розшифрували, а матеріали передали слідству. Результати розслідування будуть готові найближчим часом.

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