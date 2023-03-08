Вертоліт Медведєва зніс дорожній знак під час приземлення: з'явилися фото з місця

Медведєв повертався до Москви не повітряним шляхом, а автодорогами.

У Мережі опублікували фото інциденту із гелікоптером кортежу заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який потрапив у аварію під російським Єкатеринбургом.

Про інцидент пишуть російські ЗМІ.

Аварійне приземлення сталося під час посадки кортежу літаків соратника Путіна на Білоярську АЕС.

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Під час посадки один із гелікоптерів кортежу Медведєва зачепив дорожній знак. Внаслідок цього сталося від'єднання хвостового гвинта.

У мережі оприлюднили фотографії, на яких видно групу людей, які стоять біля пошкодженого елемента судна. У пресслужбі Білоярської електростанції заявили, що Медведєва нібито не було у гелікоптері під час аварії.

Вказується, що соратник Путіна повертався до Кремля наземним транспортом.

A Mi-8 helicopter reportedly related to Medvedev’s motorcade, had its tail rotor torn off. Helicopter hit a road sign while landing at the Beloyarsk nuclear power plant. - Russian media pic.twitter.com/KRIwlkRtqQ — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) March 7, 2023

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що щонайменше п'ятдесят країн світу намагаються стерти Росію "з лиця Землі".

До цього Медведєв заявив, що російська армія дійде до кордонів Польщі, щоб відсунути “кордони загроз” для Російської Федерації.

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