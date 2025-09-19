ТСН у соціальних мережах

Вертоліт, на борту якого перебували Трамп з дружиною, екстрено сів: подробиці

Рішення про приземлення було ухвалене з метою дотримання обережності.

Дональд та Меланія Трамп

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Вертоліт, який перевозив президента США Дональда Трампа та його дружину, здійснив аварійне приземлення. Він був змушений змінити напрямок руху до аеропорту Лутон після закінчення державного візиту американського лідера до Великої Британії.

Про це пише BBC.

Деталі

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що «через незначну проблему з гідравлікою» вертоліт приземлився на «місцевому аеродромі». Згодом він дістався Станстеда приблизно на 20 хвилин пізніше запланованого часу.

Вона сказала, що рішення було ухвалене «з міркувань надзвичайної обережності», додавши, що президент і перша леді «безпечно сіли на допоміжний гелікоптер».

Після приземлення на злітній смузі в Лутоні були помічені служби екстреної допомоги.

Нагадаємо, Трамп здійснив візит до Великої Британії. Його розкритикували за те, що він начебто порушив етикет на зустрічі з королем Чарльзом.

Король Чарльз вітав президента США у Віндзорському замку, де відбулася офіційна церемонія зустрічі. Вони разом оглянули стрій Королівської гвардії. Щоправда, дії американського лідера не залишилися без обговорення.

Мережу обурило, що Чарльз ішов на певній відстані позаду Трампа, а останній привітався за руку з ним та іншими членами королівської родини.

