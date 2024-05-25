Вертоліт прем’єр-міністра Вірменії здійснив аварійну посадку в горах

У Вірменії гелікоптер, на борту якого перебував прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян, був змушений здійснити аварійну посадку через несприятливі погодні умови у гірській місцевості. Інцидент обійшовся без жертв.

Про це очільник уряду Вірменії повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Все добре. Через несприятливі погодні умови наш вертоліт здійснив незаплановану посадку у Ванадзорі. Тепер ми продовжуємо нашу подорож на машині”, – написав він.

Місто Ванадзор на півночі Вірменії розташоване в долині, оточеній горами.

Напередодні Нікол Пашинян проігнорував зустріч Ради глав урядів країн СНД в Ашхабаді, відмовившись летіти на зібрання організації, в якій заправляє Росія. Натомість, як повідомляє News.am, він взяв участь в урочистому відкритті молочного заводу в Єревані.

Відносини Росії та Вірменії, які вважалися до останнього часу союзницькими, різко зіпсувалися у 2023 році. Причиною став військовий конфлікт Вірменії та Азербайджану, під час якого Баку повернув під свій контроль територію Нагірного Карабаху. Єреван вважав, що Москва не прийшла йому на допомогу в рамках Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій перебувають обидві країни.

У лютому 2024 року Пашинян заявив, що членство країни в ОДКБ фактично "заморожене". У травні Єреван припинив фінансування організації.

Нагадаємо, раніше аварія гелікоптера, яка сталася в гірській місцевості та за складних погодних умов, стала причиною смерті президента Ірану Ібрагіма Раїсі на північному заході країни.

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