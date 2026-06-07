Весь флот ударних підводних човнів Британії вийшов з ладу: країна вразлива перед РФ

Британський підводний флот вийшов з ладу / © Associated Press

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Весь флот британських ударних підводних човнів непридатний до війни. Весь Королівський військово-морський флот підводних човнів-мисливців, що є в розпорядженні, застряг у порту і не має можливості вийти в море. Це ставить Велику Британію під загрозу з боку Росії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Британський флот під загрозою РФ: що відомо

Журналісти називають цю ситуацію «черговим приниженням» Великої Британії, адже всі п’ять підводних човнів класу «Астут» зараз простоюють в очікуванні технічного обслуговування та інших ремонтних робіт.

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Військові експерти попереджають, що відсутність у розпорядженні ВМС атомних ударних підводних човнів робить підводні інтернет- та силові кабелі Великої Британії особливо вразливими для саботажу з боку Кремля.

Підводні човни відіграють вирішальну роль у захисті великих човнів класу «Вангард», які можуть нести балістичні ракети «Трайдент» з ядерного потенціалу стримування країни.

Днями один із флагманських авіаносців Великої Британії вартістю 3,5 мільярда фунтів стерлінгів знову вийшов з ладу і був змушений зайти до порту Норвегії для ремонту.

У п’ятницю очільник британських Збройних сил попередив, що загрози, з якими стикається Велика Британія, зараз серйозніші, ніж будь-коли з часів Холодної війни.

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Начальник штабу оборони Річард Найттон заявив, що Росія «перевіряє, заперечує і випробовує британську оборону», а також «підвищує ставки і ризикує перейти межу».

Колишній перший морський лорд і міністр безпеки від Лейбористської партії Лорд Вест заявив, що виведення з ладу підводних човнів на кшталт «Астут» є неприйнятним і викликає серйозне занепокоєння.

«Ударні підводні човни мають істотне значення для обслуговування наших підводних човнів з балістичними ракетами. Вони мають основне значення для залякування росіян.», — додав Вест.

Причинами такого стану флоту Великої Британії називають недостатнє фінансування кораблів, ремонту, портів та запчастин. Британські військові аналітики кажуть, що наразі у Королівському флоті немає жодного придатного підводного човна для стримування РФ.

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Джерела у Вестмінстері повідомляють, що План інвестицій в оборону (DIP) можуть опублікувати цього тижня. Провину, традиційно, перекладають на попередні уряди.

Джерела у ВМС Великої Британії підтвердили, що всі п’ять підводних човнів нинішнього флоту не було розгорнуто через технічне обслуговування та інші проблеми.

Велика Британія: останні новини

Нагадаємо, Велика Британія дозволила імпорт пального, виробленого з російської нафти, пояснивши такі тимчасові винятки ситуацією на світових ринках. Як пише видання The Telegraph, це рішення висвітлило напругу і складнощі, з якими стикаються західні партнери.

Журналісти назвали цей крок свідченням абсурдності ширшої енергетичної політики країни. На їхню думку, замість подібних дозволів уряду слід видавати нові ліцензії на видобуток нафти й газу в Північному морі, а також скасувати рішення, які останніми роками змусили закритися багато вітчизняних нафтопереробних заводів.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер стверджував, що таке послаблення є лише прелюдією до цілої низки нових жорстких санкцій проти Москви.

Паралельно з цим британські військові змоделювали сценарій війни на випадок нападу Росії на НАТО. Під час навчань ARRCADE STRIKE вперше використали технологію штучного інтелекту та нову бойову мережу ASGARD.

Завдяки опрацюванню величезних масивів даних та координації 100 тисяч військових країн-союзників, нова технологія дозволила розробити план відбиття наступу 22 російських дивізій і повернення територій всього за дві години замість трьох днів. Також тестувалися методи захисту від радіоелектронної боротьби та маскування сил НАТО від виявлення ворогом.

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