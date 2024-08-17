Весь Ліван залишився без електрики: блекаут може тривати до вересня – причина

Ліван повністю залишився без електрики після відключення останнього енергоблоку найбільшої електростанції через брак палива.

Про це повідомляють місцеві видання LBC і This is Beirut.

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Відключення торкнеться в тому числі і життєво важливих об'єктів, таких як аеропорт, морський порт, водяні насоси та каналізаційні системи.

Держпідприємство Électricité du Liban обіцяє відновити роботу всіх електростанцій, що вийшли з ладу, пропорційно кількості палива, яка надійде в її розпорядження, і після цього поступово відновлювати подачу електроенергії.

Зазначається, що наразі Ліван зараз знаходиться в повній темряві. Електростанції залишатимуться бездіяльними, доки відповідні органи влади не вирішать питання постачання дизельного палива EDL через іракську угоду про обмін або з інших джерел.

Тимчасовий виконуюч обов’язків міністра енергетики Валід Фаяд запевний, що працює над пошуком рішень. Проте поставка першої партії дизельного палива очікується не раніше першого тижня вересня. За словами міністра, поточні політичні суперечки в уряді заважають вирішенню проблеми.

"Що стосується зобов’язань Іраку щодо поставок палива, він підтвердив, що вони залишаються в силі, але бездіяльність парламенту Лівану призупинила поставки", – пише This is Beirut.

Зауважимо, що виробництво електроенергії в Лівані повністю залежить від двох електростанцій – Дейр Аммар і Захрані. В країні є ще дві електростанції – Джіє та Зоук – але вони на ремонті.

Ліван за міжурядовою угодою отримував паливо з Іраку. Однак через високий вміст сірки іракське паливо не можна використовувати безпосередньо на ліванських електростанціях. Отже, Ліван потім обмінював іракський дизель на паливо від інших постачальників.

Нагадаємо, що Ліван повністю залишився без електрики не вперше. Після 2019 року подача електрики в містах країни скоротилася до 2-8 годин на добу замість колишніх 12-18. При виснаженні запасів палива Ліван залишався знеструмленим протягом кількох тижнів.

Нагадаємо, що з Лівану евакуювали українців через загрозу війни на Близькому Сході.

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