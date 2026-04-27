Галкін співав українською, а Рікі Мартін розважав гостей: весілля українки в Каннах за $6 млн наробило галасу в Мережі

Весілля моделі з України Ніки Кузнецової та IT-підприємця Нікі Ломії / Фото: Istagram — angelniksss / © із соцмереж

На Лазуровому березі Франції відбулося весілля, яке вже користувачі в соцмережах встигли охрестити одним із найдорожчих у 2026 році.

Українська модель та грузинський IT-бізнесмен влаштували дводенне свято у Каннах, запросивши зірок світового рівня та витративши мільйони доларів. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про найбільш обговорюване весілля року.

У Каннах відбулося «найдорожче весілля року»

У Каннах прогриміло дводенне весілля грузинського IT-бізнесмена Нікі Ломіа та 24-річної української моделі з Харкова Ніки Кузнецової. Свято, яке відбулося наприкінці квітня 2026 року вже встигло наробити галасу в мережі: експерти та ЗМІ оцінюють загальну вартість святкування в межах від 5 до 6 мільйонів доларів.

Пара активно ділилася відео та фото з весілля в соцмережі Instagam, що відразу зробило подію трендом і запорукою десятків публікацій про «найдорожче весілля року» української моделі.

Весілля українки Ніки Кузнецової та грузина Ніки Ломії. Фото: Istagram — angelniksss / © із соцмереж

Весілля українки Ніки Кузнецової та грузина Ніки Ломії. Фото: Istagram — angelniksss / © із соцмереж

Локацією проведення свята став легендарний замок «Château de la Croix des Gardes» Цей історичний маєток, зведений ще у 1919 році. Як зазначають іноземні медіа, лише доба оренди цієї резиденції коштує близько 100 тисяч доларів.

Маєток, де проходила церемонія. Фото: Istagram — angelniksss / © із соцмереж

Ведучим заходу став російський шоумен Максим Галкін, а серед гостей та артистів помітили чимало зірок світового рівня. Як свідчать InstaStories нареченої, офіційна частина та банкет велися українською та російською мовами.

Гостей пригощали делікатесами високої кухні, зокрема стейком шатобріан та елітним шампанським.

Весілля Ніки Ломії. Фото: Istagram — angelniksss / © із соцмереж

Також згідно зі згадками нареченої у соцмережах, організацією свята займалася агенція «Trustevents.me». На сторінці зазначено, що агенція базується у Монако, проте Instagram вказує розташування цього облікового запису в Росії.

Що відомо про молодят

Наречений, Нікі Ломіа — уродженець Грузії та співзасновник IT-компанії в Києві. Його бізнес, що спеціалізується на розробці азартних онлайн-ігор та працює на європейському ринку. У побуті чоловік розмовляє російською мовою.

Наречена Ніка Кузнецова — модель із Харкова, яка займається цим бізнесом з дитинства. Раніше вона брала участь у конкурсі «Міс Україна», а після початку повномасштабної війни виїхала з країни. Наразі дівчина проживає в Монако, де продовжує модельну кар’єру.

Молодята. Фото: Istagram — angelniksss / © із соцмереж

Молодята. Фото: Istagram — angelniksss / © із соцмереж

Раніше в Instagram Ніка поділилася спогадами про початок їхніх стосунків. За її словами, перше побачення з бізнесменом відбулося в «Макдональдзі». Вона зазначила, що вважає себе невибагливою, оскільки романтика для неї залежить від людини, а не від статусу закладу.

«Моє перше побачення з чоловіком відбулося в «Макдональдсі»,. Я дуже невибаглива, все залежить від того, з ким ти, а не від самої нагоди. Навіть найпростіша річ може стати найромантичнішою, якщо ти з правильною людиною», — написала Ніка у соцмережі.

Ніка Кузнецова поділилася історією свогог знайомства із чоловіком / © із соцмереж

Які зіркові гості були присутні на весіллі

Як зазначалося вище, ведучим заходу виступив Максим Галкін, проте окрім ведення програми та конкурсів, він виконував українські пісні, зокрема хіт Іво Бобула «Розмова з тобою» та композицію «Ой, смереко», демонструючи знання мови без акценту. За інформацією ЗМІ, його гонорар за вечір склав близько 130 тисяч доларів.

Програма велася переважно російською мовою, проте Галкін періодично переходив на українську. Серед присутніх були представники українського, європейського та російського бомонду.

У соцмережах Максим Галкін написав, що дуже любить свою професію та показав фото, які були зроблені на весіллі.

Також на сцені з’явився Валерій Меладзе, який виконав пісні «Самба белого мотылька» та «Салют, Вера!». За цей виступ, згідно із даними медіа, артист отримав понад 170 тисяч доларів.

Російський співак Валерій Меладзе на весіллі. Фото: Istagram — angelniksss / © із соцмереж

Російський співак Валерій Меладзе на весіллі. Фото: Istagram — angelniksss / © із соцмереж

Серед запрошених зірок, чий гонорар оцінюють приблизно у 1,5 мільйона доларів, став Рікі Мартін.

Рікі Мартін на весіллі. Фото: Istagram — angelniksss / © Фото із соціальних мереж

Реакція соцмереж

У соцмережах активно обговорюють весілля харків’янки та грузинського бізнесмена. Думки людей розділилися — одні вітають молодять, інші засуджують чоловіка, який побудував свій бізнес на залежностях інших людей.

Нагадаємо, у Великій Британії весільна церемонія перетворилася на шокувальний інцидент — наречену облили чорною фарбою просто перед початком урочистості.

