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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Весілля закінчилося вбивством: наречену підозрюють у організації злочину

Жінку в Індії підозрюють у замовному вбивстві чоловіка одразу після весілля. Її арештували після тижня пошуків.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Сонам ​​і Раджа Рагуванші одружилися 11 травня

Сонам ​​і Раджа Рагуванші одружилися 11 травня. / © BBC

У штаті Мегхалая, Індія, поліція арештувала 25-річну жінку за підозрою в організації вбивства свого чоловіка під час весільної подорожі. Спершу її вважали викраденою.

Про це розповідає BBC.

Пара з міста Індор щойно одружилася й вирушила у романтичну подорож до північно-східного штату. Але за кілька днів після прибуття обоє зникли. Через тиждень тіло 30-річного чоловіка знайшли в ущелині з ознаками насильницької смерті — у нього було перерізано горло, а особисті речі зникли. Наречена — безслідно зникла, що породило версію про її викрадення або вбивство.

Втім, у понеділок поліція Мегхалаї повідомила: Сонем добровільно здалася у відділку в штаті Уттар-Прадеш. Її було арештовано разом із трьома іншими підозрюваними, яких також пов’язують із цим злочином. Один із чоловіків, за даними слідства, працював у тому ж офісі, що й Сонем. Ще одного фігуранта затримали в самій Мегхалаї.

За словами поліції, мотиви вбивства поки що не розкриваються, але Сонем вважається головною підозрюваною. Керівник поліції зазначив, що жінка, ймовірно, перебувала в стосунках з одним із фігурантів справи. Остаточні висновки обіцяють після допиту всіх причетних.

Родина Сонем відкидає звинувачення. Її батько заявив, що донька “втекла від викрадачів” і закликав до федерального розслідування. Водночас брат убитого Раджі, який спершу не вірив у провину невістки, визнав: після нових даних поліції ситуація змінилася.

Справу супроводжував великий резонанс у медіа: родини вимагали від влади передати розслідування на вищий рівень, звинувачували місцеву поліцію в некомпетентності, писали листи прем’єр-міністру Нарендрі Моді. Після арештів головний міністр Мегхалаї назвав дії правоохоронців “значним проривом”, зазначивши, що правда “вийшла назовні”.

Нагадаємо, у місті Хаасроде в Бельгії вбили українських громадан - дружину і доньку військового ЗСУ. Обставини смерті з’ясовують правоохоронці.

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