Веслував понад 20 годин на день: унікальна подорож мандрівника-одинака до Антарктики

Іспанський спортсмен-мандрівник Антоніо де ла Роса вирішив самотужки проплисти через найбурхливіші моря на планеті до Антарктики.

Про неймовірну подорож пише Бі-бі-сі.

Де ла Роса вирушив у крихітному човні, який він назвав Ocean Defender, щоб стати першою людиною, яка наодинці допливла до Антарктики. Він подорожував без палива, використовуючи лише власні сили та океанські течії та вітер.

"Усі бачили острови пластику в океані по телевізору, але я бачив їх сам", - розповів де ла Роса, описуючи свої мандрівки океаном в інших частинах світу.

Скажені хвилі, що розбивалися об човен, багато разів перекидали його на бік на 90 градусів, але коли човен де ла Роси вперше зробив оберт на 360 градусів, він справді перелякався.

"Чесно кажучи, це мене дуже налякало, - розповів він. - Хоча я знав, що човен вирівняється сам, удар хвилі був надзвичайно сильним. Коли хвиля уп'яте накотила на Ocean Defender, він обернувся на повні 360 двічі поспіль".

Після цієї експедиції 2023 року він став першою людиною, яка наодинці допливла на південь до 59-ї паралелі.

З міркувань безпеки чилійський флот вимагав від де ла Роси найняти рятувальний човен, який мав супроводжувати його на випадок надзвичайної ситуації. Цей 18-метровий човен був на достатньо близькій відстані, щоб мати реальну можливість допомогти, лише перші три дні подорожі. Після цього де ла Роса лишився сам на сам із океаном.

Холодні хвилі та вітер були не єдиними проблемами де ла Роси. Під час експедиції він мало спав. Перші кілька днів він ледве встигав поїсти, бо веслував понад 20 годин на день, марно намагаючись тримати курс на південь проти течій і вітрів, які штовхали його на північний схід.

Антарктика продовжує притягувати людей попри небезпеки. За даними Міжнародної асоціації антарктичних туроператорів (IAATO), у сезоні 2019-2020 років Антарктиду на круїзних лайнерах відвідали 73 670 людей. За їхніми оцінками, сезон 2022-2023 років може повернутися до допандемічного рівня.

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