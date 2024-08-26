Ветеран армії США розповів, яка зброя зараз критично необхідна ЗСУ

Ветеран армії США та аналітик OSINT4 Раян МакБет зазначив, що Україні наразі потрібна безпекова допомога для наступальних операцій.

Про це повідомив 24 канал.

За його словами, основна потреба Збройних сил України зараз — це протитанкові ракети та броньовані машини Stryker. Stryker — це сімейство колісних бойових машин виробництва компанії General Dynamics Land Systems, які використовуються армією США. Раян МакБет підкреслив, що українці вже показали чудові результати у використанні цієї техніки.

Крім того, він вважає, що було б корисно, якби США зняли заборону на експорт літаків F-16. МакБет зазначив, що ці літаки, які зараз перебувають на складах в Аризоні та Неваді, могли б бути надані Україні в більших кількостях, ніж те, що обіцяли Данія та Нідерланди. Передавання більшої кількості F-16 було б важливим кроком для завершення війни.

Нагадаємо, заступник міністра оборони США Френк Кендалл в інтерв'ю фінському виданню Helsingin Sanomat заявив, що США наразі обмежуються навчанням українських пілотів і не планують найближчим часом передавати Україні власні винищувачі F-16. За його словами, потребу в цих літаках уже задовольняють європейські союзники по НАТО.

31 липня цього року Bloomberg повідомило, що Україна нарешті отримала перші винищувачі F-16. Президент Володимир Зеленський підтвердив це офіційно 4 серпня.

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