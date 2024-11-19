Ветеринар наклав на себе руки через велику кількість евтаназії домашніх тварин

У Великій Британії молодий ветеринар наклав на себе руки після того, як його все частіше засмучували клієнти, які без потреби просили його приспати їхніх тварин.

Про це стало відомо під час розслідування, передає Metro.

35-річний доктор Джон Елліс був засмучений тим, що люди з новенькими автомобілями, припаркованими біля його клініки, не платили за допомогу своїм тваринам, повідомив коронер.

Перед смертю доктор Елліс сказав своїй матері, що клієнти, які не могли дозволити собі оплатити лікування, часто привозили своїх улюбленців занадто пізно, щоб можна було щось зробити.

Його мама Тіна Елліс розповіла слідству про смерть свого сина. Вона підкреслила, що доктор Елліс, який, як було сказано на слуханнях, також вів "подвійне життя", оскільки таємно зраджував свого давнього партнера, обдурив ветеринарну медсестру, щоб та дала йому смертельний препарат, неправдиво стверджуючи, що він потрібен йому, щоб приспати великого собаку свого друга. Натомість він використав препарат, щоб вкоротити собі віку за допомогою внутрішньовенної крапельниці.

Коронерський суд Вінчестера отримав інформацію, що доктор Елліс, який працював у клініці поблизу міста, на момент своєї смерті в листопаді 2022 року переживав значний стрес як у професійному, так і в особистому житті.

Місіс Елліс розповіла на слуханнях, що її син сказав їй: "Власники занадто пізно приходять на допомогу, вони не звертаються за допомогою досить рано для речей, які могли б бути досить простими. Його це руйнувало".

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Крім того, у ветеринара були фінансові проблеми та проблеми зі сном. Його мама сказала слідству: "Все це накопичилося, і йому було дуже важко".

Слідство також дізналося, що протягом попередніх двох років доктор Елліс таємно зраджував свого партнера, з яким він прожив 12 років, Ешлі Джеймса, з іншим чоловіком, Раяном Гантом. Пан Джеймс, рентгенолог, розповів на слуханнях, що дізнався про невірність коханого лише після його смерті.

Увечері 6 листопада 2022 року доктор Елліс, який, як почуло слідство, повідомив свою матір і друга про свій намір розірвати стосунки з Джеймсом, сказав йому, що збирається поїсти і забрати посилку. Прийшовши туди, він сказав медсестрі, що йому дозволили взяти ліки, щоб приспати вдома собаку друга. Слідство почуло, що доза була достатньою для евтаназії "великого" собаки. Доктор Елліс поїхав до будинку свого друга, який в той час відпочивав на Тенеріфе. Він зателефонував Джеймсу, який розповів слідству, що доктор Елліс сказав, що зробив дурницю та сказав, що кохає його. Він також зателефонував Ганту, який розповів слідству: "Він сказав, що більше не збирається завдавати мені шкоди, і поклав слухавку".

Після виклику поліції ветеринара знайшли у ванній кімнаті будинку і доправили до лікарні, де вранці 7 листопада його було оголошено мертвим.

Нагадаємо, хірурги ампутували чоловіку не ту ногу. Поки триває перевірка, він змирився з тим, що його лівої ноги більше немає.

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