Вето на передавання Україні 100 БТР: у Болгарії повідомили, що буде із бронетехнікою для ЗСУ

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков запевнив, що більшість у парламенті відхилить вето, яке наклав президент країни Румен Радев на угоду про постачання Україні 100 БТР радянського зразка.

Про це повідомляє Novinite.

Очільник Болгарії напередодні пояснив своє рішення тим, що депутати нібито "не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передавання", отже він повернув документ до парламенту для подальшого обговорення.

"Це вето буде подолано, тому я не бачу, що тут коментувати", - своєю чергою заявив прем'єр Денков.

Збройна техніка від Болгарії - що відомо

Нагадаємо, в парламенті Болгарії ратифікували угоду між МВС та Міноборони України про постачання Києву 100 бронетранспортерів і запчастин до них. Вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії Болгарія офіційно передає Україні важку техніку.

Проте згодом, про що стало відомо 4 грудня, болгарський президент Румен Радев наклав вето на документ щодо надання100 БТР Україні.

Зазначимо, що Болгарія мала передати одразу 100 бронетранспортерів радянського зразка з власних арсеналів. І рішення про цю допомогу Україні було ухвалено після візиту президента України Володимира Зеленського до Софії.

Ці 100 бронемашин часів СРСР були придбані для внутрішніх військ Болгарії. Понад 40 років вони майже не застосовувалися на практиці і простояли в арсеналах МВС, а утримання такої техніки поглинає дуже багато ресурсів.

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