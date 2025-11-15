- Дата публікації
Вейлз шокував журналістів: скандальне інтерв’ю засновника Wikipedia тривало лише 45 секунд
Інтерв’ю із засновником Wikipedia Джиммі Вейлзом тривала менше хвилини і завершилася вже на старті.
Засновник Wikipedia Джиммі Вейлз встановив рекорд: його інтерв’ю на німецькому подкасті обірвалося на першому ж запитанні та тривало лише 45 секунд.
Після стандартного привітання ведучий Тіло Юнг уточнив: Вейлз все-таки засновник чи співзасновник Wikipedia? Вейлз одразу відрізав: «Мені все одно. Це найтупіше запитання на світі».
Юнг вирішив докопатися і попросив пояснити, з чого таке невдоволення. Вейлз усміхнувся, але вже виглядав роздратованим. Коли ведучий спробував сформулювати ще раз: «Для вас ви засновник?» — інтерв’ю зірвалося остаточно.
«Я вже чотири рази відповів. Це не важливо. Знаєте що? Я закінчив. Дякую», — сказав він.
Юнг спробував зрозуміти, що відбувається, але Вейлз, йдучи, кинув: «Не став тупих запитань».