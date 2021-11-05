"Вежа з піци": президент Бразилії неправильно назвав Пізанську вежу і став героєм мемів

Творці мемів пригадали й інші обмовки бразильського президента.
У Мережі кепкують з обмовки президента Бразилії Жаїра Болсонару, який назвав Пізанську вежу "Torre di Pizza" або "Вежею з піци".
Про це поідомляє ANSA.
Зазначається, що під час виступу на церемонії відкриття аукціону 5G у бразильській столиці у четвер, 4 листопада, голова держави згадав про свою нещодавню поїздку до Італії, де він брав участь у саміті "Великої двадцятки".
"Я подорожую по Бразилії, а також по всьому світу. Нещодавно був в Італії. Усю подорож я проїхав на машині, загалом дві години, у мене була Мережа. І коли я пішов відвідати "Torre di Pizza", мене вразило, як один хлопчик запитав мене: "А що з Амазонією? Горить?" - висловився він.
У виданні зауважують, що це не перша обмовка Болсонару за останній час. Так, нещодавно він назвав лідера італійської партії Маттео Сальвіні "Сальваті", а також сплутав спеціального уповноваженого президента США з питань клімату Джона Керрі з коміком Джимом Керрі.
Користувачі соцмереж також пригадали усі обмовки бразильського президента і створили низку кумедних мемів. Пропонуємо ознаймитися із деякими з них нижче.
Bolsonaro combina com Jim Carrey a versão 3 de “Debi & Lóide” na Torre de Pizza do Nono Mussolini pic.twitter.com/rIKtGZW1OT— Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) November 4, 2021
Bolsonaro vira piada após confundir Torre de Pisa com 'Torre de Pizza'; veja → https://t.co/z7yYbIGwkd pic.twitter.com/RQAP7OcYgY— iG Último Segundo (@ultimosegundo) November 4, 2021
Bolsonaro dice "Torre de Pizza" al referirse a la italiana Torre de Pisa— Frontera Viva (@VivaFrontera) November 5, 2021
El presidente brasileño Jair Bolsonaro se refirió el jueves al famoso monumento italiano de la Torre de Pisa como "Torre de Pizza", lo que provocó numerosos memes y bromas en Internet. pic.twitter.com/EdpkBlNUsR
#torredepizza Bolsonaro says he visted the "Pizza Tower" pic.twitter.com/yLrJEPw2DY— carmen araujo (@carmenbrasil) November 4, 2021
ele vai se meter em muita encrenca— memecrata (@memecrata) November 4, 2021
e viver altas aventuras na Itália...
Bolsonaro em: A Torre de Pizza.
com Jim Carrey e Carluxo pic.twitter.com/lKAqaO9hxk
Como Bolsonaro vê / como é— jeniffer_eliane (@jenifferEliane_) November 4, 2021
‘Torre de Pizza’ Torre de Pisa pic.twitter.com/NH4NHk5yh5
BOLSONARO CHAMA TORRE DE PISA DE "TORRE DE PIZZA" EM LEILÃO DO 5G— TV Afiada (@ConversaAfiada) November 4, 2021
Assista: https://t.co/yDB89ZQ9O4 pic.twitter.com/hfQWAcIMLl
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