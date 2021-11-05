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"Вежа з піци": президент Бразилії неправильно назвав Пізанську вежу і став героєм мемів

"Вежа з піци": президент Бразилії неправильно назвав Пізанську вежу і став героєм мемів

twitter.com

Творці мемів пригадали й інші обмовки бразильського президента.

У Мережі кепкують з обмовки президента Бразилії Жаїра Болсонару, який назвав Пізанську вежу "Torre di Pizza" або "Вежею з піци".

Про це поідомляє ANSA.

Зазначається, що під час виступу на церемонії відкриття аукціону 5G у бразильській столиці у четвер, 4 листопада, голова держави згадав про свою нещодавню поїздку до Італії, де він брав участь у саміті "Великої двадцятки". 

"Я подорожую по Бразилії, а також по всьому світу. Нещодавно був в Італії. Усю подорож я проїхав на машині, загалом дві години, у мене була Мережа. І коли я пішов відвідати "Torre di Pizza", мене вразило, як один хлопчик запитав мене: "А що з Амазонією? Горить?" - висловився він.

У виданні зауважують, що це не перша обмовка Болсонару за останній час. Так, нещодавно він назвав лідера італійської партії Маттео Сальвіні "Сальваті", а також сплутав спеціального уповноваженого президента США з питань клімату Джона Керрі з коміком Джимом Керрі.

Користувачі соцмереж також пригадали усі обмовки бразильського президента і створили низку кумедних мемів. Пропонуємо ознаймитися із деякими з них нижче.

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