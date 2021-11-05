"Вежа з піци": президент Бразилії неправильно назвав Пізанську вежу і став героєм мемів

Творці мемів пригадали й інші обмовки бразильського президента.

У Мережі кепкують з обмовки президента Бразилії Жаїра Болсонару, який назвав Пізанську вежу "Torre di Pizza" або "Вежею з піци".

Про це поідомляє ANSA.

Зазначається, що під час виступу на церемонії відкриття аукціону 5G у бразильській столиці у четвер, 4 листопада, голова держави згадав про свою нещодавню поїздку до Італії, де він брав участь у саміті "Великої двадцятки".

"Я подорожую по Бразилії, а також по всьому світу. Нещодавно був в Італії. Усю подорож я проїхав на машині, загалом дві години, у мене була Мережа. І коли я пішов відвідати "Torre di Pizza", мене вразило, як один хлопчик запитав мене: "А що з Амазонією? Горить?" - висловився він.

У виданні зауважують, що це не перша обмовка Болсонару за останній час. Так, нещодавно він назвав лідера італійської партії Маттео Сальвіні "Сальваті", а також сплутав спеціального уповноваженого президента США з питань клімату Джона Керрі з коміком Джимом Керрі.

Користувачі соцмереж також пригадали усі обмовки бразильського президента і створили низку кумедних мемів. Пропонуємо ознаймитися із деякими з них нижче.

Bolsonaro combina com Jim Carrey a versão 3 de “Debi & Lóide” na Torre de Pizza do Nono Mussolini pic.twitter.com/rIKtGZW1OT — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) November 4, 2021

Bolsonaro vira piada após confundir Torre de Pisa com 'Torre de Pizza'; veja → https://t.co/z7yYbIGwkd pic.twitter.com/RQAP7OcYgY — iG Último Segundo (@ultimosegundo) November 4, 2021

Bolsonaro dice "Torre de Pizza" al referirse a la italiana Torre de Pisa



El presidente brasileño Jair Bolsonaro se refirió el jueves al famoso monumento italiano de la Torre de Pisa como "Torre de Pizza", lo que provocó numerosos memes y bromas en Internet. pic.twitter.com/EdpkBlNUsR — Frontera Viva (@VivaFrontera) November 5, 2021

ele vai se meter em muita encrenca

e viver altas aventuras na Itália...



Bolsonaro em: A Torre de Pizza.



com Jim Carrey e Carluxo pic.twitter.com/lKAqaO9hxk — memecrata (@memecrata) November 4, 2021

Como Bolsonaro vê / como é

‘Torre de Pizza’ Torre de Pisa pic.twitter.com/NH4NHk5yh5 — jeniffer_eliane (@jenifferEliane_) November 4, 2021

BOLSONARO CHAMA TORRE DE PISA DE "TORRE DE PIZZA" EM LEILÃO DO 5G



Assista: https://t.co/yDB89ZQ9O4 pic.twitter.com/hfQWAcIMLl — TV Afiada (@ConversaAfiada) November 4, 2021

Читайте також:

Новини світу: чому бразильський сенат висунув 9 звинувачень проти президента

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання