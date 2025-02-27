"Ви б змогли протистояти Росії самотужки" – Трамп ошелешив британського прем'єра

Відповідаючи на запитання журналіста, чи потребуватимуть британські миротворці допомоги, якщо Росія нападе на них в Україні, Трамп заявив, що ні.

Президент Дональд Трамп сказав, що британцям "не потрібна велика допомога", коли його запитали, чи США прийдуть їм на допомогу, якщо вони зазнають нападу з боку Росії, зберігаючи мир в Україні.

Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає CNN.

Трамп сказав, що США "завжди допоможуть" британцям, але применшив перспективу того, що американці нададуть військову підтримку британським або європейським силам в Україні.

"Ви знаєте, я завжди вважав, що британці не потребують особливої ​​допомоги. Вони можуть дуже добре про себе піклуватися. Звучить так, ніби ми ухиляємся, але це не ухиляння. Ви знаєте, британці були неймовірними солдатами, неймовірними військовими, і вони можуть подбати про себе. Але якщо їм потрібна буде допомога, я завжди буду з британцями, добре, я завжди буду з ними, але вони не потребують допомоги", – сказав Трамп.

Стармер своєю чергою відзначив історичний альянс між Сполученими Штатами та Британією та закликав США бути "запобіжним механізмом" для припинення вогню в Україні.

Але потім Трамп запитав Стармера: "Чи могли б ви самі протистояти Росії?"

"Ну..." – знітився британський прем'єр, після чого обидва політики розсміялися.

Раніше Дональд Трамп повідомив про свою мету "номер один" щодо України. Також він сказав, що довіряє Путінові.

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