"Ви більше не зможете ходити на каву": Макрон збирається ускладнити життя невакцинованим французам

"Ви більше не зможете ходити на каву": Макрон збирається ускладнити життя невакцинованим французам

Очільник Франції сподівається заохотити людей отримувати щеплення, "якомога сильніше обмеживши їхній доступ до діяльності у громадському житті".

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що збирається "завдати клопоту" французам, які відмовляються від вакцинації проти COVID-19. Глава держави планує ускладнити життя громадянам, аби ті були змушені йти за щепеннями.

Про це повідомляє ВВС.

Також читайте Єрмак поговорив із радниками лідерів ФРН і Франції перед їхнім візитом до Москви: про що домовилися

"Я справді хочу завдати їм клопоту, і ми продовжимо робити це – до самого кінця", – наголосив Макрон 4 січня в інтерв’ю французькій газеті Le Parisien.

Під час інтерв'ю Макрон заявив, що, хоч він не збирається "вакцинувати силоміць", він сподівається заохотити людей отримувати щеплення, "якомога сильніше обмеживши їхній доступ до діяльності у громадському житті".

"Я не відправлятиму (нещеплених громадян - ред.) до в'язниці. Тому ми маємо повідомити їм, що з 15 січня ви більше не зможете ходити до ресторану, ви більше не зможете ходити на каву, ви більше не зможете ходити до театру, більше не зможете ходити в кіно", - сказав президент Франції.

Натомість політичні опоненти Макрона заявили, що різкі висловлювання, які очільник Франції використав у своєму інтерв'ю, не гідні президента.

Як повідомляється, такі коментарі Макрона з'явилися після того, як законопроєкт про ковідні сертифікати було відкладено через опозиційних депутатів, які об'єдналися проти уряду.

Дебати в парламенті щодо законопроєкту, який фактично забороняє невакцинованим людям брати участь у суспільному житті країни, було призупинено після опівночі. Очікувалося, що закон буде схвалений голосуванням вже цього тижня. Натомість він розлютив противників вакцинації, і декілька французьких депутатів заявили, що отримували у свій бік смертельні погрози через прийняття закону.

Нагадаємо, у Франції у вівторок, 4 січня, зафіксували 271 686 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від початку пандемії.

Читайте також: