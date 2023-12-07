Ви цього точно не знали: у світі існує 165 видів сніжинок і жодна з них не повторюється

У світі існує 135 типів сніжинок, які ми зазвичай можемо побачити взимку. Проте цікаво, що однакових не існує. Вчені заявляють про дуже низьку ймовірність того, що навіть на мікроскопічному рівні сніжинки зазнають однакових умов.

Про це повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру.

Як зазначається, у світі існує 135 типів сніжинок, проте із них не має двох однакових. Найбільша сніжинка мала розмір 3,5 сантиметра, тоді як більшість ледве досягає 5 міліметрів.

"Насправді сніжинки абсолютно прозорі, адже утворюються з чистого льоду. Проте ми бачимо їх білими – це пов'язано з віддзеркаленням усього спектру світла на малих гранях сніжного кристалу", – пояснюють у Гідрометцентрі.

Там додали, що основну форму кристала льоду визначають температура, при якій він утворюється, і вологість повітря.

"Довгі голчасті кристали формуються при температурі -5℃, а дуже плоскі пластинчасті – при -15℃. Після народження кожна сніжинка проживає власне життя і набуває форми, яку інша ніколи не повторить", – розповідають синоптики.

Крім того, усі сніжинки хочуть мати симетричну форму сніжинок-дендритів, однак їхня крихка структура легко ламається, утворюючи нову форму.

"Тому абсолютно кожна сніжинка виглядає неповторно, починаючи від мереживного візерунка і закінчуючи унікальністю кожної льодяної голки", – резюмують в Гідрометцентрі.

Нагадаємо, що вже кілька років поспіль співробітники Чорнобильського заповідника спостерігають за дивним, як на погляд пересічного обивателя, феноменом.

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